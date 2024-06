Les deux initiatives pour limiter les dépenses de santé refusées dans les urnes

Les coûts du système de santé ont augmenté en continu au cours des trente dernières années en Suisse. Keystone / Michael Buholzer

Aucune des deux initiatives du Parti socialiste (PS) et du Centre pour combattre la hausse des coûts de la santé n’est parvenue à convaincre la majorité de l’électorat suisse dimanche en votation, malgré le soutien de la partie latine du pays. Tous les camps s'accordent néanmoins sur la nécessité d'agir et le PS annonce déjà vouloir relancer le débat sur la caisse unique.

L’initiative du PS «Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie» serait refusée à 56%, selon les dernières projections de l’institut gfs.bern. Le texte du Centre sur l’introduction d’un frein aux coûts de la santé essuierait un refus encore plus net, à 65% de non.

Avec son initiative, le PS voulait alléger la facture de santé des ménages en accordant des subsides à ceux pour qui les primes d’assurance maladie représentent plus de 10% du revenu disponible. Le texte prévoyait que la Confédération finance ces aides supplémentaires à hauteur d’au moins deux tiers, le reste étant payé par les cantons. Le but était ainsi d’harmoniser le système, actuellement marqué par de fortes disparités cantonales.

Le Conseil fédéral, une large majorité du Parlement et les milieux économiques recommandaient le rejet de l’initiative, lui reprochant d’une part de ne pas s’attaquer à la racine du problème et, d’autre part, le surcoût qu’elle induirait pour les pouvoirs publics, estimé à au moins 3,5 milliards de francs. La libérale radicale genevoise Simone de Montmolin l’a redit dimanche à la RTS: «L’initiative du PS n’était pas une solution au problème de l’évolution des coûts mais un report de charges au détriment de la Confédération», a-t-elle déclaré.

Le soutien au projet du PS s’était étiolé au fil de la campagne et récoltait tout juste 50% d’avis favorables dans le dernier sondage SSR, paru il y a moins de deux semaines.

Les deux initiatives ont été rejetées par une majorité de cantons. On observe toutefois un «Röstigraben» très net, c’est-à-dire un clivage entre Suisse latine et alémanique. En Suisse romande, le Jura et Neuchâtel ont plébiscité le texte, par respectivement 72% et 69,5% des voix; le canton de Vaud a dit oui à près de 61% et, en Valais, le oui passe à plus 52%. Selon d’autres résultats encore partiels, le oui l’emporterait à près de 62% à Genève et plus de 54% à Fribourg.

La situation est inversée outre-Sarine. Bâle-Ville est l’unique canton alémanique à avoir soutenu le texte socialiste (54%). Le plus grand canton de Suisse, Zurich, s’y est opposé par 59%; le non l’emporte également par près de 70% à St-Gall et Lucerne, et à 66% en Argovie et dans les Grisons. Appenzell Rhodes-Intérieures et les deux demi-cantons d’Obwald et de Nidwald sont à ce stade les champions du non avec respectivement 80%, 76% et 74% des voix.

Le contre-projet indirect élaboré par le Conseil fédéral et le Parlement entrera en vigueur à la place de l’initiative. Il prévoit d’obliger les cantons à consacrer aux réductions de primes (subsides) un montant minimal, qui se situera entre 3,5 et 7,5% des coûts de l’assurance obligatoire des soins, tandis que la Confédération continuera de contribuer à hauteur de 7,5%.

De son côté, le PS a déjà annoncé qu’il va relancer l’idée d’une caisse maladie unique, que les Suisses ont refusé dans les urnes pour la dernière fois en 2014. Le parti a adopté une résolution en ce sens, a indiqué le co-président du groupe aux Chambres fédérales Samuel Bendahan sur les ondes de la RTS.

Échec attendu du frein aux coûts

Même problématique, autre parti, autre remède: Le Centre réclamait de son côté l’introduction d’un mécanisme de frein aux coûts de la santé, que la Confédération devrait enclencher dès que l’augmentation des dépenses de santé excède de 20% celle des salaires sur un an. Comme attendu, le texte a été largement refusé dimanche.

À ce stade, seuls les cantons romands du Jura (61%), de Neuchâtel (54%) et du Valais (52%) ont soutenu le texte, à contre-courant du reste du pays.

Sans donner d’indications sur la nature des mesures que devraient prendre les autorités en cas de hausse excessive, Le Centre considère que le frein aux coûts aurait obligé tous les acteurs du système – Confédération, cantons, caisses maladie et prestataires de santé – à se concerter pour mettre en œuvre des solutions.

Le parti centriste n’a toutefois pas réussi à convaincre au-delà de ses rangs. Le Conseil fédéral et le Parlement étaient opposés à son initiative et, lors du dernier sondage SSR, elle recueillait encore moins de soutien que celle du PS (seuls 41% des votants et votantes soutenaient le texte).

Le gouvernement et le Parlement ont élaboré un contre-projet indirect, qui entrera en vigueur. Au lieu d’instaurer un frein aux coûts, il propose que la Confédération et les cantons se fixent chaque année des objectifs de maîtrise des coûts de l’assurance obligatoire des soins et doivent prendre des mesures si ces objectifs ne sont pas atteints.

Les Suisses de l’étranger étaient un peu plus favorables aux deux textes que la population vivant en Suisse (elle-même divisée selon l’appartenance politique, la région linguistique et le niveau de revenus), mais l’opposition a aussi nettement progressé au sein de la diaspora ces dernières semaines.

Malgré l’échec des deux textes dans les urnes ce dimanche, une grande partie de la population s’accorde sur la nécessité d’agir face à l’augmentation constante des coûts de la santé, qui pèse de manière disproportionnée sur les ménages modestes.

La majorité des personnes interrogées dans le dernier sondage gfs.bern se disaient d’ailleurs en accord avec les finalités des initiants et initiantes. Ce sont les méthodes proposées pour remédier à cette préoccupation majeure de la population qui n’ont pas emporté l’adhésion.

Toutes les idées doivent être mises sur la table, a estimé dimanche à la RTS la sénatrice fribourgeoise du Centre, Isabelle Chassot. Elle a également appelé le monde politique à «prendre ses responsabilités et à s’imposer à l’égard des acteurs de la santé».

Bien qu’elle fasse partie des vainqueurs de ce dimanche, la vice-présidente de l’UDC (droite conservatrice) Céline Amaudruz a ainsi reconnu à la RTS qu’il y avait un problème et a appelé à se mettre au travail pour trouver des solutions concertées. Elle a rappelé avoir déposé un texte pour geler l’augmentation des primes, considérant qu’il pourrait s’agir d’une option en attendant une vraie solution.

