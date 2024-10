Votations fédérales du 24 novembre 2024

Chères lectrices, chers lecteurs,



Bienvenue dans notre lettre d’information flambant neuve consacrée entièrement aux votations fédérales. Présentation des objets, sondages, débats filmés, reportages, résultats et analyses: vous saurez tout sur ces rendez-vous qui rythment la vie politique suisse.



Pour cette première, nous vous présentons un menu varié et plutôt copieux. Extension des autoroutes, révision du droit du bail et financement uniforme des soins figurent en effet au programme du quatrième et dernier dimanche de votation de l'année.



Excellente lecture,