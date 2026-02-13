Faut-il réduire la redevance radio-TV?

1 minute

L’audiovisuel public est sous pression en Suisse. L’initiative SSR constitue la deuxième tentative de réduire le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), dont fait partie Swissinfo. Lancé par l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice), l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et les Jeunes libéraux-radicaux, le texte propose de faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par année et par ménage. La contribution des entreprises serait, elle, supprimée.

Les partisanes et partisans de l’initiative veulent alléger la charge des ménages et pousser la SSR à se concentrer sur son mandat de service public. Ses adversaires craignent qu’une réduction aussi radicale des recettes ne menace la cohésion nationale et la démocratie.

