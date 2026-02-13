Faut-il réduire la redevance radio-TV? 

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais.
J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.
Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger.
Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.
L’audiovisuel public est sous pression en Suisse. L’initiative SSR constitue la deuxième tentative de réduire le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), dont fait partie Swissinfo. Lancé par l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice), l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et les Jeunes libéraux-radicaux, le texte propose de faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par année et par ménage. La contribution des entreprises serait, elle, supprimée.
Les partisanes et partisans de l’initiative veulent alléger la charge des ménages et pousser la SSR à se concentrer sur son mandat de service public. Ses adversaires craignent qu’une réduction aussi radicale des recettes ne menace la cohésion nationale et la démocratie.
