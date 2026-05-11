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Politique suisse

De nouvelles règles pour le service civil? La Suisse vote sur le sujet

Un nouveau record d’admissions au service civil a été enregistré l’an dernier. Le Conseil fédéral et une majorité du Parlement considèrent cela comme problématique. C’est pourquoi le Parlement a pris des mesures pour restreindre l’accès au service civil. Un référendum a été lancé contre ces mesures. La décision revient désormais au peuple le 14 juin.

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Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse».

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Notre article vous aide à comprendre dans le détail ce que demande l’initiative:

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