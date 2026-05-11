De nouvelles règles pour le service civil? La Suisse vote sur le sujet
Un nouveau record d’admissions au service civil a été enregistré l’an dernier. Le Conseil fédéral et une majorité du Parlement considèrent cela comme problématique. C’est pourquoi le Parlement a pris des mesures pour restreindre l’accès au service civil. Un référendum a été lancé contre ces mesures. La décision revient désormais au peuple le 14 juin.
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