Faut-il remplacer le service militaire par un service citoyen pour toutes et tous?

Le 30 novembre, les Suisses voteront sur une initiative qui propose de réformer le service militaire. L’idée: instaurer un service citoyen obligatoire pour toute personne de nationalité suisse résidant dans le pays. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.

Katy Romy

Aujourd’hui, seuls les hommes de nationalité suisse résidant dans le pays sont tenus d’accomplir le service militaire ou de protection civile. Mais cela pourrait bientôt changer.

Le 30 novembre, les Suisses voteront sur l’initiative «Pour une Suisse qui s’engage»Lien externe. Le texte veut instaurer un service citoyen obligatoire pour toutes les personnes de nationalité suisse.

Les Suisses de l’étranger ne seraient pas obligés d’accomplir ce service, mais pourraient le faire volontairement, comme c’est déjà le cas pour le service militaire.

Cet engagement devrait se faire au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Il pourrait s’effectuer dans l’armée, la protection civile ou d’autres formes de service de milice.

Le texte, lancé par une association, est soutenu par des personnalités de tous bords. Toutefois, au Parlement, seuls les Vert’libéraux et le Parti évangélique l’ont approuvé. Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement recommandent de rejeter l’initiative.

Les partisans y voient une réforme moderne et plus égalitaire, qui permettrait aussi de garantir les effectifs de l’armée. Les opposants, eux, redoutent des effets négatifs sur l’économie et doutent de son efficacité pour résoudre les problèmes actuels.

