Les couples mariés doivent-ils être imposés individuellement?
Le 8 mars, la population suisse vote sur l’imposition individuelle des couples mariés. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais.
J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.
Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger.
Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.
La réforme prévoit que les couples mariés soient imposés séparément – comme les célibataires.
Un sujet controversé qui creuse le fossé entre milieux progressistes et conservateurs.
>> En savoir plus:
Plus
Plus
Politique suisse
Vote sur l’imposition individuelle: les couples mariés et les concubins au même régime face au fisc?
Ce contenu a été publié sur
Les Suisses voteront le 8 mars sur l’introduction de l’imposition individuelle des couples mariés. Cette réforme fiscale est combattue par les milieux conservateurs. Nos explications.
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.