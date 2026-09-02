«Je ne vois aucun sujet soumis au vote qui ne me concerne pas»

Ruth Perracini-Liechti. Illustration: Kai Reusser, Swissinfo

Série Voter depuis l’étranger , Épisode 1: Ruth Perracini-Liechti vit au Costa Rica, où le matériel de vote arrive souvent trop tard. Pourtant, participer aux votations suisses reste important pour elle. Elle explique pourquoi.

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Balz Rigendinger

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017. Autre langue: 1 Deutsch de «Ich sehe kein Abstimmungsthema, das mich nicht etwas angeht» original lire plus «Ich sehe kein Abstimmungsthema, das mich nicht etwas angeht»

«Mon mari et moi entretenons depuis longtemps des liens étroits avec le Costa Rica. Il y a 30 ans déjà, nous avions décidé d’y émigrer un jour. Et voilà maintenant trois ans que nous y vivons. Mais depuis trois ans, je suis aussi confrontée à un problème: dans la plupart des cas, je ne reçois pas le matériel de vote.

Lorsque je vivais encore en Suisse, je participais pratiquement à toutes les votations. J’apprécie beaucoup que la Suisse soit une démocratie et j’estime qu’il est de mon devoir d’exercer mes droits politiques.

Grâce à une série de circonstances favorables, j’ai pu participer aux dernières votations. En principe, il est très, très important pour moi de prendre part aux scrutins. J’ai donc été particulièrement heureuse que cela ait enfin été possible. Je suis d’autant plus reconnaissante d’avoir pu voter sur l’initiative ‘Pas de Suisse à 10 millions!’ et sur l’identité électronique (e-ID), deux objets qui concernaient directement les Suisses de l’étranger.

«On ne sait jamais si l’on reviendra un jour»

Si je pouvais un jour participer systématiquement aux votations, par exemple grâce au vote électronique, je le ferais probablement à chaque fois. Je ne vois en effet aucun sujet soumis au vote qui ne me concerne pas en tant que Suissesse de l’étranger. On ne sait jamais si l’on reviendra un jour en Suisse. Le moment venu, je me demanderais sans doute à quelles votations j’ai participé, auxquelles je n’ai pas participé, et pour quelles raisons.

À cela s’ajoute le fait que ma famille vit en Suisse. Les décisions prises lors des votations ont aussi des répercussions pour mes proches, notamment pour mes enfants. Par ailleurs, je me sens tout simplement suisse et je tiens à m’engager en conséquence.

Je ne manque pas d’informations pour les votations. Je gère et j’anime un site internetLien externe destiné aux Suisses d’Amérique centrale, où je rassemble aussi des informations sur les différents objets soumis au vote. Rien que ce travail m’amène à me plonger en profondeur dans les dossiers.

«Nous attendons toujours le vote électronique»

Mon objectif est que les Suisses de l’étranger n’aient plus à chercher eux-mêmes les informations aux quatre coins d’internet, mais puissent les trouver regroupées sur un seul site. Les questions politiques en constituent un volet important.

Je veille à ce que les contenus restent aussi neutres que possible. Ce n’est d’ailleurs pas un engagement politique qui me motive. Tout au plus, lorsque l’Organisation des Suisses de l’étranger prend position sur un objet, je relaie cette prise de position.

Je suis inscrite dans le canton de Berne. Depuis quelque temps, on entend dire que le canton prépare lui aussi le vote électronique, mais nous l’attendons toujours. Une fois, le matériel de vote est arrivé chez nous le lendemain de la votation. Souvent aussi, le courrier est simplement jeté par-dessus la clôture. Un jour de pluie, l’enveloppe de retour était tellement mouillée qu’elle n’était plus utilisable. Et pourtant, pour une fois, elle serait arrivée à temps…»

Propos recueillis par Balz Rigendinger

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