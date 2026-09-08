«Je vote toujours, ne serait-ce que pour mes enfants»

Valérie Page vit à l'étranger depuis 17 ans. Illustration: Kai Reusser, Swissinfo

Série Voter depuis l’étranger , Épisode 2: Installée aux Pays-Bas, Valerie Page ne manque aucune votation suisse. Un geste qui a pris encore plus de sens depuis son départ, comme une façon de rester attachée à la Suisse.

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Balz Rigendinger

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017. Autre langue: 1 Deutsch de «Ich stimme immer ab, schon wegen meiner Kinder» original lire plus «Ich stimme immer ab, schon wegen meiner Kinder»

«J’ai élu domicile aux Pays-Bas. J’ai quitté la Suisse il y a 17 ans, direction d’abord l’Irlande, où j’ai rencontré mon mari. Cela fait maintenant sept ans que je vis ici, à Leiden, où je travaille comme responsable logistique dans une entreprise de vêtements.

À chaque fois que je reçois mon matériel de vote de Suisse, je l’utilise. Je trouve formidable de pouvoir voter alors que je vis à l’étranger. Mais ce qui compte surtout, ce sont mes enfants. Qui sait, ils voudront peut-être vivre en Suisse un jour? C’est pour cela que je tiens à leur laisser un pays en bon état.»

Des thèmes intéressants

Je trouve les sujets soumis au vote intéressants. Il faut se pencher dessus pour se faire une idée. Et quand un thème est compliqué, je le prends comme un défi: je me dis que je veux comprendre, alors je me renseigne.

Le petit livret rouge accompagne toujours le matériel de vote. Parfois, je ne connais rien au sujet au départ, alors c’est ce que je lis. Les objets y sont bien expliqués. Jusqu’ici, cela m’a toujours suffi pour arrêter ma décision. Je n’ai besoin de rien d’autre. La plupart du temps, on a de toute façon déjà une opinion sur les sujets en question.

Mon conseil: s’inscrire dès le début

Je conseillerais aux personnes qui émigrent de s’inscrire au registre électoral dès les démarches d’enregistrement dans leur nouveau pays. Ce qui est fait n’est plus à faire, alors qu’en attendant plus longtemps, on risque de perdre le contact ou l’intérêt pour son pays d’origine.

Une fois que l’on s’est inscrit au registre électoral, on reçoit régulièrement le matériel de vote. Cela nous permet, à nous les Suisses de l’étranger, de rester informés de ce qui se passe en Suisse. Il est clair que tous les Suisses de l’étranger ne reçoivent pas les enveloppes de vote à temps ou de manière régulière. Mais nous ne connaissons pas ce problème aux Pays-Bas.

Chaque voix compte, y compris la mienne

J’ai l’impression de participer aux votations de manière plus active et plus régulière depuis que j’ai quitté la Suisse qu’à l’époque où j’y vivais. Prendre part à la démocratie suisse est devenu pour moi un véritable lien avec mon pays d’origine.

On pourrait bien sûr se dire que la démocratie suisse fonctionnerait très bien sans moi. Il m’arrive aussi de me dire que les responsables politiques font ce qu’ils veulent de toute façon. Mais je trouve cette manière de penser trop facile et elle pourrait s’appliquer dans n’importe quel pays. J’en suis convaincue: chaque voix compte, y compris la mienne.

Mon mari, qui est irlandais, est d’ailleurs toujours impressionné par tout ce sur quoi l’on vote en Suisse.»

Propos recueillis par Balz Rigendinger, traduction en français vérifiée par Pauline Turuban

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