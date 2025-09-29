La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Politique suisse

La Cinquième Suisse a très clairement soutenu l’e-ID

matériel de vote 28 septembre 2025
Les deux objets soumis au vote le 28 septembre 2025, sur l'e-ID et la suppression de la valeur locative, ont été acceptés. Keystone / Alessandro Della Valle

Sans grande surprise, la diaspora a accordé un soutien beaucoup plus franc à l’introduction d’une identité électronique (e-ID) que le reste de la Suisse, qui a voté oui du bout des lèvres dimanche. Plus étonnant, les Suisses de l’étranger ont aussi massivement approuvé la fin de la valeur locative.

Ce contenu a été publié sur
6 minutes

Je rédige des articles originaux et approfondis, basés sur des données, en utilisant mes compétences en matière d'analyse et de visualisation des données. Je couvre un large éventail de sujets, parmi lesquels la place de la Suisse dans le commerce mondial, le changement climatique et la démographie. Née et élevée en France, j'ai étudié les relations internationales à Lyon, puis j'ai été diplômée de l'école de journalisme de Lille en 2011. Installée en Suisse depuis 2012, j'ai travaillé à la RTS pendant huit ans avant de rejoindre SWI swissinfo.ch en 2020.

L’acceptation de l’introduction de l’identité électronique (e-ID), soumise au vote dimanche, n’a pas été la formalité prévue. Un long suspense a débouché sur le score très serré de 50,4% d’approbation au niveau national. 

>> Lire notre compte-rendu de la votation sur l’e-ID :

Plus
e-ID

Plus

Politique suisse

L’e-ID passe de justesse l’épreuve des urnes

Ce contenu a été publié sur Au terme d’un long suspense, le peuple suisse dit oui du bout des lèvres, à 50,4%, à l’identité électronique. Une victoire pour les Suisses de l’étranger.

lire plus L’e-ID passe de justesse l’épreuve des urnes

Du côté de la Cinquième Suisse en revanche, c’est un plébiscite. L’analyse du vote des Suisses de l’étranger – possible seulement pour les 12 cantons qui fournissent ces statistiques – montre que près de 64% des votantes et votants expatriés ont glissé un oui dans leur enveloppe de vote. C’est 13,5 points de plus que la population générale. L’approbation dépasse les 60% dans tous les cantons analysés.

Contenu externe

Ce résultat est conforme au schéma attendu. Les Suisses expatriés, éloignés géographiquement de leurs autorités, comptent parmi les personnes pour qui l’identité électronique devrait avoir les bénéfices les plus concrets.

La Cinquième Suisse a voté dans son intérêt

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), qui revendiquait de longue date l’e-ID, a rappelé dans un communiqué diffusé dimanche que les «solutions de cyberadministration profitent particulièrement aux Suisses vivant à l’étranger».

L’OSE a redit espérer que l’e-ID permettra «un meilleur accès à des services privés, notamment dans le domaine bancaire» et facilitera «l’exercice des droits politiques de la diaspora suisse».

Pour la politologue de gfs.bern Martina Mousson, il est clair que cet intérêt individuel a été le principal moteur du vote des Suisses de l’étranger.

Lors de la votation de mars 2021, lors de laquelle l’identité électronique avait été balayée, la diaspora s’était d’ailleurs distinguée par son soutien beaucoup plus net au projet (47% de oui, contre 36% au niveau suisse).

Un électorat plus urbain et familier de l’e-ID

Une partie des Suisses de l’étranger vivent aussi certainement dans des pays disposant déjà d’un système d’identification numérique.  «Il peut donc leur paraître plus naturel d’en avoir une», avance la politologue.

La composition de la diaspora contribue par ailleurs sûrement à expliquer l’écart de vote avec la Suisse de l’intérieur, selon Martina Mousson. «Les personnes de 40 – 64 ans, aux revenus élevés, disposant d’un niveau de formation supérieur et vivant en ville sont plus représentées parmi les Suisses de l’étranger que dans le reste de la population, note-t-elle. Or nos sondages ont montré que ces profils étaient plus favorables à l’e-ID.»

La politologue rappelle qu’en Suisse, c’est bien la forte mobilisation des zones rurales en phase finale qui a failli couler le projet.

>> À ce sujet, lire l’interview du politologue de gfs.bern Lukas Golder :

Plus

Un oui inattendu à la réforme de la fiscalité du logement

Le deuxième objet soumis au vote dimanche concernait l’«Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires». Ou plutôt: la suppression de l’impôt sur la valeur locative.

>> Lire notre compte-rendu de la votation sur l’abolition de la valeur locative:

Plus

À l’échelle du pays, le oui l’a emporté à près de 58%. Seuls les cantons romands et Bâle-Ville ont refusé le projet des autorités. Dans tous les autres, y compris les cantons alpins et touristiques qui avaient fait campagne contre la réforme, la population a voté pour en finir avec cette taxe impopulaire.

Étonnamment, le oui est aussi clairement majoritaire, à plus de 61%, du côté de la diaspora.

Contenu externe

L’objet est accepté, à plus de 60%, dans tous les cantons fournissant des statistiques séparées pour les Suisses de l’étranger. À l’exception notable de Genève, dont la population expatriée a majoritairement voté non.

Contenu externe

Un vote de (futurs) propriétaires ?

Cette acceptation massive de la diaspora est surprenante et très difficile à interpréter, admet Martina Mousson. «Les expatriés tendent habituellement à être orientés plus à gauche politiquement, mais ce n’est pas du tout ce qu’on voit ici», remarque la politologue.  

Bien que la proportion de propriétaires soit nettement plus élevée au sein des Suisses de l’étranger que chez leurs compatriotes en Suisse, la réforme adoptée dimanche ne concerne que la propriété en Suisse et ne les affectera donc pas.

Ce n’est a priori pas non plus la perspective d’être un jour propriétaire en Suisse qui a fait pencher la balance, selon Martina Mousson. «Les personnes envisageant d’acheter ou d’hériter un jour un bien immobilier en Suisse étaient un peu plus réceptives aux arguments ‘pour’ que les autres, mais pas de manière significative», explique-t-elle.

Selon la politologue, les Suisses de l’étranger «étaient surtout incertains sur cet objet et, dans l’incertitude, on tend à suivre les recommandations des autorités».

Une participation modeste

Bien qu’un sujet les concernant au premier chef était soumis au vote dimanche, les Suisses de l’étranger ne se sont pas mobilisés de manière exceptionnelle pour la votation de dimanche.

Le taux de participation de la diaspora s’est établi à près de 22%, légèrement en-deçà de la participation moyenne des cinq dernières années, qui se situe à environ 24%.

Contenu externe

En revanche, au niveau national, la participation de 49,5% est l’une des meilleures des dernières années. «En Suisse, la mobilisation s’est accélérée en dernière minute, surtout dans les zones rurales et les agglomérations, rappelle Martina Mousson. Et ce n’est pas quelque chose qui peut s’observer chez les Suisses de l’étranger.»

>> Participez à notre discussion sur l’e-ID :

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
36 Commentaires
Voir la discussion

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
9 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
36 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision