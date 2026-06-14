L’accès au service civil sera plus difficile en Suisse

Le service civil suisse se distingue entre autres par la grande diversité de ses affectations. Keystone / Christian Beutler

Les jeunes auront plus de difficultés à être admis au service civil à l’avenir en Suisse. Le peuple a accepté dimanche de restreindre l’accès au service civil à 53%, selon une projection de gfs.bern. Les partisans de la réforme y voient «un signal fort pour l’armée», alors que les opposants appellent «repousser d’autres attaques contre le service civil».

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Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion. Autre langue: 1 FR original Deutsch de Höhere Hürden für Zivildienst: Schweiz nimmt Änderung des Zivildienstgesetzes an lire plus Höhere Hürden für Zivildienst: Schweiz nimmt Änderung des Zivildienstgesetzes an

La Suisse serre la vis aux civilistes. Le peuple a soutenu dimanche la modification de la loi sur le service civil à 53%, selon une première projection publiée par gfs.bern.

Le projet, élaboré par le Parlement et le gouvernement, a pour but de réduire le nombre de civilistes de 7200 à 4000 par année, soit une diminution de plus de 40%. L’idée est de renforcer les rangs de l’armée, dans un contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine.

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Six mesures seront mises en œuvre pour rendre l’accès au service civil plus difficile. Tous les civilistes devront notamment effectuer un minimum de 150 jours de service, indépendamment du nombre de jours déjà accomplis dans l’armée. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus non plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire.

En outre, les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites, et les astreints devront faire un service par an jusqu’à accomplissement de tous les jours de service. Les personnes déposant une demande d’admission au service civil avant ou pendant l’école de recrues devront aussi accomplir leur affectation longue dès l’année suivant leur admission.

«Un signal fort pour l’armée»

Le camp bourgeois, qui soutenait la réforme, s’est réjoui du résultat. Sur le plateau de la RTS, la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz a salué «un signal fort pour l’armée». «Nous avons besoin en Suisse d’une armée forte. C’est une condition sine qua non pour la neutralité du pays», a-t-elle déclaré.

De son côté, le conseiller national UDC Nicolas Kolly a rappelé que le service civil n’était pas un choix, mais une alternative destinée aux personnes qui ne souhaitent pas accomplir leur service militaire pour des raisons de conscience. «Ces dernières années, de plus en plus d’hommes ont opté pour le service civil pour des raisons de confort», a-t-il déploré. Dans le contexte géopolitique actuel, il a estimé que la Confédération devait recentrer ses efforts sur la sécurité du pays.

La faîtière militaire s’est également félicitée du oui à la réforme. «Nous devons préserver les ressources de l’armée. Nous perdons en réalité une brigade chaque année. Grâce à cette révision, nous pourrons combler ce manque», a affirmé Stefan Holenstein, président de l’Association des sociétés militaires suisses, à la SRF.

Le militaire a reconnu que l’armée n’était pas toujours «décontractée et attrayante», tout en défendant le bien-fondé de la réforme: «Elle permettra de mieux motiver les jeunes à s’engager dans le service militaire ou la protection civile.»

«Nous avons eu du mal à exister»

Le projet était combattu par référendum par une alliance de partis et d’associations, soutenue notamment par le Parti socialiste, les Vert-e-s et le Parti évangélique suisse (PEV).

Interrogé par la RTS, le conseiller national socialiste Benoît Gaillard a jugé que les arguments des opposants peinaient à se faire entendre dans le contexte sécuritaire international. «Malgré tout, nous devons réfléchir à la manière dont adapter notre armée aux menaces de demain. La question du nombre de recrues n’est probablement plus déterminante: on a besoin d’électronique, de cyberrésilience», a-t-il analysé.

La conseillère nationale verte Clarens Chollet a, pour sa part, pointé la faiblesse de la campagne: «Il n’y avait pas de moyens, pas d’écho nulle part. Nous avons eu du mal à exister.» Elle a également appelé le camp du non à rester vigilant: «La droite va vouloir aller plus loin. Son objectif est de démanteler le service civil. Elle tentera notamment de réintroduire l’examen de conscience», a-t-elle averti.

D’autres attaques en vue contre le service civil

L’examen de conscience, aboli en 2008, pourrait en effet revenir sur la table. Depuis sa suppression, le nombre de demandes d’admission au service civil a fortement augmenté. La question est déjà discutée sous la Coupole fédérale: le Conseil national a accepté l’an dernier un postulat demandant au gouvernement d’examiner l’opportunité de le réintroduire afin de garantir les effectifs de l’armée à long terme.

Les opposants sont déterminés à «repousser d’autres attaques contre le service civil». Ils citent également le projet de fusion du service civil avec la Protection civile. «Ces projets sont une attaque frontale contre le droit fondamental à la liberté de conscience. C’est une politique rétrograde digne du siècle dernier», a fustigé le secrétaire politique du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), Rayyân Rehouma.

Une campagne dans l’ombre de l’initiative de l’UDC

La campagne autour de la loi sur le service civil s’est déroulée dans l’ombre de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Cela se reflète notamment dans la couverture médiatique: seuls 2% de tous les articles de presse traitaient d’aspects liés au service civil, selon l’analyse de l’Année politique suisse. Un niveau d’attention qui place l’objet au 67e rang sur 74 campagnes analysées par la plateforme d’analyse politique.

>> Notre article explicatif sur la modification de la loi sur le service civil:

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