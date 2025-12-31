Le Conseil fédéral à travers les époques

Précédent Suivant Le Conseil fédéral 2026 Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey 2023, Matthieu Gafsou Keystone / Matthieu Gafsou Bundeskanzlei / Stefano Spinelli 2021 : au centre, le président de la Confédération suisse de l'année dernière, le ministre Guy Parmelin. Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano «Changement de perspective» est le titre de la photo officielle du Conseil fédéral pour 2019: le président du gouvernement Ueli Maurer photographie les citoyens avec son smartphone. Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik 2018, Stephane Schmutz Bundeskanzlei / Stephane Schmutz 2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler 2016, Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2015, Christian Grund et Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas 2014: Dominic Buettener et Beatrice Devenes Bundeskanzlei / Dominic Büttner und Beatrice Devenes 2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti 2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann 2011: Monika Flückiger Bundeskanzlei / Monika Flückiger 2010: Alex Spichale Bundeskanzlei / Alex Spichale 2009: Michael Stahl Keystone 2008: Béatrice Devènes und Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner 2008: Béatrice Devènes et Dominic Büttner Keystone 2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet 2006: Etudiantes du Zurich Art College HGKZ Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ 2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel 2004: Tobias Madörin Bundeskanzlei / Tobias Madörin 2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi 2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch 2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999: inconnu Bundeskanzlei June 1998: inconnu Bundeskanzlei 1998: inconnu Keystone 1997: inconnu Bundeskanzlei Image 1

Chaque année, la Chancellerie fédérale publie une photo de groupe du Conseil fédéral. Bien que les membres du gouvernement en Suisse ne changent pas trop souvent, le style et le message reflètent toujours les changements au plus haut niveau.

C’est une tradition de la vie politique suisse: une nouvelle année est synonyme d’un changement de présidence de la Confédération et d’une nouvelle photo du Conseil fédéral.

Pour la nouvelle photo du Conseil fédéral, Guy Parmelin, qui assurera la présidence tournante de la Suisse en 2026, souhaitait que «la perspective de la jeune génération» soit reflétée, a indiqué la Chancellerie fédérale dans un communiqué publié le 31 décembre.

Pour ce faire, le président de la Confédération a chargé quatre étudiants en photographie de réaliser la photo officielle. L’ensemble du projet a été mené à bien par des jeunes en formation au Centre d’enseignement professionnel de Vevey.

La photo montre les sept ministres du gouvernement et le chancelier fédéral (à gauche) réunis dans le Salon de la Présidence, juste à côté de la salle de séance du Conseil fédéral. La photo finale montre également les quatre étudiants. «La photo montre les sept ministres du gouvernement et le chancelier fédéral (à gauche) réunis dans le Salon de la Présidence, juste à côté de la salle de réunion du Conseil fédéral. La photo finale montre également les quatre étudiants. « Ils rendent ainsi le processus créatif transparent et mettent en valeur les différents aspects de leur travail», indique la Chancellerie fédérale.

Texte: Reto Gysi von Wartburg/dos

Traduction de l’allemand à l’aide d’un outil de traduction automatique/ptur