Le Conseil fédéral à travers les époques

Chaque année, la Chancellerie fédérale publie une photo de groupe du Conseil fédéral. Bien que les membres du gouvernement en Suisse ne changent pas trop souvent, le style et le message reflètent toujours les changements au plus haut niveau.
C’est une tradition de la vie politique suisse: une nouvelle année est synonyme d’un changement de présidence de la Confédération et d’une nouvelle photo du Conseil fédéral.
Pour la nouvelle photo du Conseil fédéral, Guy Parmelin, qui assurera la présidence tournante de la Suisse en 2026, souhaitait que «la perspective de la jeune génération» soit reflétée, a indiqué la Chancellerie fédérale dans un communiqué publié le 31 décembre.
Pour ce faire, le président de la Confédération a chargé quatre étudiants en photographie de réaliser la photo officielle. L’ensemble du projet a été mené à bien par des jeunes en formation au Centre d’enseignement professionnel de Vevey.
La photo montre les sept ministres du gouvernement et le chancelier fédéral (à gauche) réunis dans le Salon de la Présidence, juste à côté de la salle de séance du Conseil fédéral. La photo finale montre également les quatre étudiants. «La photo montre les sept ministres du gouvernement et le chancelier fédéral (à gauche) réunis dans le Salon de la Présidence, juste à côté de la salle de réunion du Conseil fédéral. La photo finale montre également les quatre étudiants. « Ils rendent ainsi le processus créatif transparent et mettent en valeur les différents aspects de leur travail», indique la Chancellerie fédérale.
