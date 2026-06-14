Le peuple dit oui à un durcissement de l’accès au service civil
Les jeunes auront plus de difficultés à être admis au service civil à l’avenir en Suisse. Le peuple a accepté dimanche de restreindre l’accès au service civil à 53%, selon la première projection publiée par gfs.bern. Le projet du gouvernement et du Parlement vise à préserver les effectifs de l’armée dans un contexte géopolitique tendu.
Les Suisses ont soutenu dimanche la modification de la loi sur le service civil à 53%, selon la première projection publiée par gfs.bern. Elle prévoit l’introduction de différentes mesures pour rendre l’accès au service civil plus difficile. Tous les civilistes devraient notamment effectuer un minimum de 150 jours de service, indépendamment du nombre de jours déjà accomplis dans l’armée.
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Élaboré par le gouvernement et le Parlement, ce projet a pour but de réduire le nombre de civilistes de 7200 à 4000 par année, soit une diminution de plus de 40%. L’idée est de renforcer les rangs de l’armée, dans un contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine.
Durant la campagne, les autorités ont estimé que le service civil était devenu trop attractif et s’était éloigné de son objectif initial, à savoir proposer aux objecteurs de conscience une alternative civile pour remplir leurs obligations militaires. En 2025, plus de 7200 personnes avaient été admises au service civil, un record.
Un projet au cœur d’un débat de société
Une alliance de partis et d’associations, soutenue notamment par le Parti socialiste, les Vert-e-s et le Parti évangélique suisse (PEV), a attaqué le projet par référendum. Les opposants ont mis en avant le rôle essentiel du service civil pour la société, en particulier dans des secteurs confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. À leurs yeux, la réforme n’était pas non plus la bonne solution pour renforcer significativement l’armée.
La formation de l’opinion sur cet objet a suivi un schéma inhabituel. Alors que les partisans d’un durcissement disposaient d’une avance confortable en début de campagne, leur soutien s’est érodé au fil des semaines. Lors du dernier sondage SSR, les deux camps se trouvaient presque à égalité. Les projets émanant des autorités ont pourtant tendance à gagner du terrain au fil du temps.
La campagne autour de la loi sur le service civile s’est déroulée dans l’ombre de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Cela se reflète notamment dans la couverture médiatique: seuls 2% de tous les articles de presse traitaient d’aspects liés au service civil, selon l’analyse de l’Année politique suisse. Un niveau d’attention qui place l’objet au 67e rang sur 74 campagnes analysées par la plateforme d’analyse politique.
>> Notre article explicatif sur la modification de la loi sur le service civil:
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