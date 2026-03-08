La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Politique suisse

Les réactions au «non» à l’initiative SSR

Swissinfo a pris le pouls des camps du «oui» et du «non» à l’initiative «200 francs, ça suffit» et leur a demandé comment interpréter son rejet par l’électorat suisse.

1 minute

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.

Je fais des traductions et soutiens la rédaction Suisses de l'étranger. Titulaire d'une formation en relations internationales et communication, je travaille aujourd'hui pour SWI swissinfo.ch.

En tant que journaliste, je couvre les développements de la démocratie où la perspective suisse devient pertinente. Je suis Suisse et je suis depuis longtemps fasciné par la manière dont les débats publics façonnent la société.

>> À lire aussi, notre analyse du résultat du vote:

Albert Röst Initiative SRG

Politique suisse

Six choses à retenir de la bataille autour de l’initiative SSR

Ce contenu a été publié sur Les Suisses ont largement rejeté ce dimanche l’initiative qui demandait de réduire la redevance à 200 francs. Mais cette nouvelle bataille autour de l’audiovisuel public laissera des traces. Analyse.

lire plus Six choses à retenir de la bataille autour de l’initiative SSR

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

