Les réactions au «non» à l’initiative sur la taxation des héritages

Swissinfo a pris le pouls des camps du pour et du contre à la proposition de taxer les héritages des super-riches et leur a demandé comment interpréter le résultat sans appel du scrutin.

1 minute

Tous les résultats des votations:

Plus

Plus Politique suisse Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse Ce contenu a été publié sur Les Suisses votent sur un service citoyen obligatoire et sur une taxe sur les grandes successions pour financer la lutte climatique. Suivez les résultats ici. lire plus Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse

Relu et vérifié par Samuel Jaberg. Traduit de l’allemand par Emilie Ridard.

Les plus appréciés Les plus discutés