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Politique suisse

Les réactions au rejet de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

Swissinfo a pris le pouls des camps du «oui» et du «non» à l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Opposants et partisans ont livré leur premières réactions face à son rejet par l’électorat suisse.

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1 minute

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.

Je fais des traductions et soutiens la rédaction Suisses de l'étranger. Titulaire d'une formation en relations internationales et communication, je travaille aujourd'hui pour SWI swissinfo.ch.

Basé à Genève, je couvre le travail des Nations unies et d'autres organisations internationales. Je me concentre sur l'aide humanitaire, les droits humains et la diplomatie de la paix. J'ai étudié le commerce et l'économie à l'Université de Lausanne avant de suivre une formation de journaliste et de rejoindre SWI swissinfo.ch en 2021.

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