Les Suisses balaient l’initiative sur la taxation des gros héritages

Une affiche en faveur de l'initiative populaire "Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)". Keystone / Jean-Christophe Bott

L’introduction d’un impôt fédéral sur les successions des grandes fortunes a été sèchement refusée en votations fédérales ce dimanche, d’après les premières projections publiées par l’institut gfs.bern à la mi-journée.

Les sondages de la SSR avaient prédit un échec cuisant à l’initiativeLien externe voulant imposer l’héritage des plus riches pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Ce scénario se confirme: la première projection diffusée par l’institut gfs.bern à la mi-journée donne le non gagnant à 79%, avec une marge d’erreur de +/- 3 points de pourcentage.

À une dizaine de jours du scrutin, 68% de l’électorat s’opposait au texte. Trente pour cent seulement le soutenait (uniquement dans les rangs du Parti socialiste et des Vert-e-s) et 2% des personnes interrogées étaient indécises. La proposition ne séduisait pas plus la diaspora que les Suisses de l’intérieur.

Faire contribuer davantage les plus riches à la protection du climat

L’initiative, intitulée «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalementLien externe», visait l’introduction d’un impôt sur les transmissions de très gros patrimoines. Concrètement, elle proposait d’imposer une taxe de 50% sur les héritages ou les donations à partir de 50 millions de francs. Les recettes auraient dû être allouées à la lutte contre le changement climatique et au financement de projets durables.

Les Jeunes socialistes, à l’origine du texte, arguent que les plus riches doivent contribuer davantage à la protection du climat, car leur mode de vie est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.

L’initiative aurait essentiellement ponctionné les quelque trois cents ménages disposant d’un patrimoine dépassant 200 millions de francs, ou moins de 2 foyers fiscaux sur 10’000, d’après une étude du professeur Marius Brülhart de l’Université de LausanneLien externe.

Recettes fiscales ou «autogoal»?

Mais une telle mesure serait-elle vraiment profitable pour les finances publiques? Cette question a été au cœur de la campagne. Pour le comité d’initiative, le nouvel impôt aurait généré en moyenne 6 milliards de recettes par an; les adversaires de l’initiative, au rang desquels figurait le Conseil fédéral, ont fait un calcul beaucoup plus modeste.

Selon les estimations de Marius BrülhartLien externe, l’initiative aurait permis de collecter entre 2,5 et 5 milliards de francs d’impôts supplémentaires – mais à condition que le comportement des contribuables concernés ne change pas. Or, la nouvelle taxation proposée aurait probablement poussé une partie de ces super-riches et de ces entreprises à quitter la Suisse, ou les aurait dissuadés de s’y installer.

«Un autogoal fiscal est possible», a résumé le spécialiste dans son analyse, estimant que l’initiative aurait entraîné la fuite d’entre 77 et 93% du potentiel fiscal de ces contribuables. La Confédération a également averti Lien externe dans sa prise de position que «l’initiative pourrait entraîner une diminution des recettes», situant pour sa part la perte du potentiel fiscal dans une fourchette de 85 à 98%.

Au final, d’après les estimations de la Confédération et du professeur Brülhart, l’effet net de l’initiative sur les recettes fiscales se serait situé entre une perte de 700 millions et un gain de 300 millions de francs.

Ces doutes sur l’efficacité d’un tel impôt et la probabilité que les riches contribuables quittent la Suisse ont convaincu une majorité de l’électorat de glisser un non dans leur enveloppe de vote, d’après le sondage gfs.bern.

Ne pas pénaliser les entreprises

L’autre argument majeur en faveur du non a été la crainte que le nouvel impôt ne pénalise les entreprises. Plus de deux tiers des personnes interrogées dans le sondage disaient craindre que les personnes héritant d’une entreprise ne disposent pas d’assez de liquidités pour s’acquitter de la taxe et soient contraintes de la vendre.

Pendant la campagne, les contribuables qui auraient été concernés ont fait valoir qu’ils investissaient leur fortune en grande partie dans leurs entreprises, et que ces dernières généraient de l’emploi et de la compétitivité.

Une majorité des personnes interrogées lors du sondage gfs.bern pensent néanmoins que les ultra-riches devraient contribuer davantage à la protection du climat. Mais d’après la politologue de gfs.bern Martina Mousson, le problème soulevé par l’initiative a été éclipsé au fil de la campagne par les difficultés qu’elle aurait générées.

À noter encore que, bien qu’il n’existe pas actuellement d’impôt sur les successions à l’échelon fédéral en Suisse, cette forme de taxation existe dans la grande majorité des cantons.

Les taux d’imposition et les modalités sont très hétérogènes à l’échelle du pays mais, dans l’ensemble, la pratique actuelle en Suisse est alignée sur ce qui se fait dans la plupart des pays de l’OCDE, comme nous l’expliquons dans l’article ci-dessous:

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

