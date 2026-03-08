Les Suisses tiennent à leur argent liquide

La première tendance en ce dimanche de votations dessine un tableau clair: le contre-projet à l’initiative sur le maintien de l’argent liquide devrait passer la rampe. Les choses s’annoncent en revanche plus compliquées pour l’initiative elle-même, ce qui constitue une surprise.

La première tendance émise par l’institut de recherche gfs.bern pour le compte de la SSR indique que l’initiative sur l’argent liquide devrait être refusée, mais que son contre-projet devrait en revanche être approuvé.

Dans le détail, cette première tendance s’attend à un refus de l’initiative par 55% contre 45%. Quant au contre-projet, il est prévu qu’il obtienne 73% d’avis favorables contre seulement 27% d’avis négatifs.

Inscription de l’argent liquide dans la Constitution

Les Suisses étaient appelés à se prononcer sur la pérennisation de l’argent liquide par son inscription sous une forme ou une autre dans la Constitution, en l’occurrence par le biais d’une initiative ou de son contre-projet.

L’initiative demande que les pièces et les billets soient constamment disponibles en quantité suffisante. Et que le peuple et les cantons se prononcent sur tout projet de remplacer le franc suisse par une autre monnaie. Cette proposition émane du Mouvement Liberté Suisse (MLS)Lien externe, un groupement de citoyens déjà à l’origine d’une initiative populaire contre la vaccination obligatoire.

Tant le Conseil fédéral que le Parlement rejoignent les buts de l’initiative sur l’importance du numéraire pour la Suisse et l’utilisation du franc comme monnaie nationale. Bien que deux lois règlent déjà la question, gouvernement et parlement approuvent donc l’idée de bétonner le tout en l’ancrant dans la Constitution.

Divergences techniques

En revanche, s’ils sont d’accord sur le fond, les deux projets divergent sur des points techniques. L’initiative demande que «la Confédération veille à ce que des pièces et billets soient toujours disponibles en quantité suffisante». Le contre-projet corrige un peu cette demande. Premièrement, la compétence en matière d’argent échoit à la Banque nationale suisse et non à la Confédération.

Ensuite, les «pièces et billets» mentionnés dans l’initiative deviennent des «numéraires» dans le contre-projet. La différence peut sembler ténue, mais pour les partisans de l’initiative, elle a toute son importance. En effet, selon eux, des «juristes astucieux» pourraient un jour argumenter qu’une monnaie numérique d’État partageant certaines caractéristiques du cash, mais sans support physique, pourrait être considérée comme une forme légale d’argent liquide.

Enfin, le contre-projet prévoit de garantir l’approvisionnement en argent liquide, sans plus de précision, plutôt qu’en quantifié «suffisante», une notion jugée trop vague.

La présentation détaillée de l’objet:

Une demi-surprise

Le dernier sondage SSR réalisé par l’institut gfs.bern prévoyait une acceptation de l’initiative par 61% des voix et du contre-projet par 70%. Les bons résultats enregistrés par le contre-projet sont donc conformes à ce qui était annoncé, voire meilleurs.

En revanche, personne n’avait vu venir l’échec de l’initiative et certains commentaires soulignaient déjà que le succès d’une initiative populaire reste un événement rare. Avec l’échec qui se profile, la première tendance de ce dimanche constitue donc ce que l’on pourrait qualifier de demi-surprise.

Mais il est vrai que l’initiative dispose d’un soutien beaucoup moins large que son contre-projet. Au niveau politique, seule l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) la soutient officiellement. Les autres partis ainsi que les grandes organisations économiques ont affiché une préférence pour le contre-projet.

