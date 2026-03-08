L’initiative pour un fonds climat se dirige vers un net rejet

L’initiative prévoit des investissements annuels de plusieurs milliards de francs, notamment pour développer les énergies renouvelables comme le solaire. Gian Ehrenzeller / Keystone

Le texte qui demande à la Confédération de créer un fonds pour investir dans la transition énergétique serait refusé par une large majorité des Suisses, selon les projections de gfs.bern.

Dorian Burkhalter

Portée par la gauche, l’initiative pour un fonds climat demande à la Confédération de créer un fonds fédéral pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et protéger la biodiversité du pays.

Sans surprise, le texte devrait être largement refusé dans les urnes ce dimanche. Selon les premières projections de l’institut gfs.bern, publiées à 12h30, l’intiative serait refusée par environ 70% des votants et des votantes.

Le deuxième sondage de la SSR, publié à une dizaine de jours du scrutin, montrait déjà que 65% des personnes interrogées s’opposaient au texte, alors que 31% y étaient favorables. 4% restaient encore indécises.

Fait intéressant qui confirme une tendance de la diaspora à se montrer plus sensible à la cause environnementale, le sondage révélait un rejet moins marqué parmi les Suisses de l’étranger, avec 51% de «non», 39% de «oui» et 10% d’indécis.

Cet article est régulièrement mis à jour. Vous trouverez ici un aperçu de tous les objets soumis au vote.

Que dit le texte?

Dans le détail, l’initiative «pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement»Lien externe demande que la Suisse investisse chaque année entre 0,5 et 1% de son produit intérieur brut dans la transformation écologique du pays.

Cela représenterait un montant annuel compris entre 3,9 et 7,7 milliards de francs devant servir à financer des mesures de protection du climat et de la nature. Parmi elles, la rénovation de bâtiments sur le plan énergétique, le renforcement des transports publics ou encore la protection de la biodiversité des espèces animales et végétales.

Pour passer la rampe, l’initiative devrait être soutenue par une majorité du peuple et des cantons. Elle avait été lancée par le Parti socialiste (PS) et les Vert-e-s en 2022, année qui fut la plus chaude en Suisse depuis le début des mesures en 1864.

Quels sont les arguments pour et contre?

Tout au long de la campagne, les initiants ont souligné que l’inaction coûterait à long terme beaucoup plus cher que les investissements de plusieurs milliards de francs prévus, notamment dans le développement des énergies renouvelables comme le solaire.

Selon eux, chaque franc investi aujourd’hui dans des mesures de protection du climat permettait d’économiser quatre à cinq francs à l’avenir. Particulièrement exposée au réchauffement climatique, la Suisse a connu ces dernières années plusieurs catastrophes naturelles engendrant des coûts importants, dont l’effondrement d’un glacier sur le village de Blatten en mai 2025.

Pour le camp rose-vert, investir dans la transition énergétique doit aussi permettre de réduire la dépendance de la Suisse aux pays producteurs de combustibles fossiles et créer de nouveaux emplois dans un secteur d’avenir.

En face, les opposants – dont le Conseil fédéral et une majorité du Parlement – ont estimé qu’un tel fonds n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse, dont la neutralité carbone d’ici 2050. Ils rappellent que la Confédération et les cantons consacrent déjà environ deux milliards de francs au climat et à l’énergie, et quelque 600 millions à la biodiversité.

Les partis de droite et du centre ont également mis en garde contre une augmentation incontrôlée des dépenses publiques, car celles devant servir à alimenter le fonds ne seraient pas soumises au frein à l’endettement. Selon eux, la population en ferait les frais, avec un risque de hausse d’impôts ou de la TVA.

Le camp du non a également critiqué une absence de critères concrets quant à l’utilisation du fonds. Il préfère que la Suisse continue à miser sur un large éventail d’approches: des incitations à l’efficacité énergétique aux restrictions sur les énergies fossiles.

