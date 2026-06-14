Résultats de la votation du 14 juin 2026 en Suisse
Le peuple vote ce dimanche sur l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions». Ce projet de plafonnement de la population, inédit, est aussi scruté à l’international. Autre objet en votation: la révision de la loi qui entend durcir les conditions d'accès au service civil. Tous les résultats sont à retrouver ici.
«Pas de Suisse à 10 millions»: la Suisse doit-elle plafonner sa population?
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Le 14 juin prochain, la population suisse votera sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!», qui vise à limiter l’immigration étrangère. Voici quelles pourraient être ses implications.
Plafonner la population suisse à 10 millions: un objectif simple, une mise en œuvre complexe
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Limiter la population suisse à 10 millions d’habitants: l’objectif affiché par l’initiative de l’UDC paraît simple. Mais l’appliquer le serait beaucoup moins. Explications de la RTS.
20 initiatives en 60 ans: la Suisse débat sans relâche de l’immigration
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L’immigration a rendu la Suisse plus prospère, mais elle a aussi suscité d’intenses débats politiques, dont les arguments se ressemblent au fil des décennies. Plongée dans les archives.
Huit graphiques pour comprendre les effets de la libre circulation sur l’économie suisse
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Depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation en 2002, les ressortissants de l’UE peuvent librement s’établir et travailler en Suisse. Quel impact l’accord a-t-il eu sur l’économie du pays?
Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse
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Les votations populaires suisses sont souvent enviées à l’étranger. Mais qu’en est-il réellement des instruments de démocratie directe que sont l’initiative populaire et le référendum? Et comment le système actuel a-t-il évolué? Explications.
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