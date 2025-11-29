Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse

Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes
Le 30 novembre, les Suisses votent sur une initiative demandant de taxer les héritages des grandes fortunes afin de sauver le climat. L’essentiel à savoir sur cette proposition.
Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger?
L’initiative pour un service citoyen prévoit l’obligation de servir pour l’ensemble des Suisses. Sur le papier, cela pourrait aussi concerner les Suisses de l’étranger, mais en pratique, certainement pas.
L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE
En Suisse, l’imposition des successions est en baisse, et globalement modérée. Mais il existe de fortes disparités cantonales, et certains cantons taxent les héritages plus lourdement que nombre de pays développés.
La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts.
Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde.
