La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Politique suisse

Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse

Les Suisses votent sur un service citoyen obligatoire et sur une taxe sur les grandes successions pour financer la lutte climatique. Suivez les résultats ici.

Ce contenu a été publié sur
1 minute
Contenu externe

Notre suivi détaillé de chaque objet de votation:

Plus
Plus

Notre débat filmé:

Plus
Let's Talk

Plus

Politique suisse

«Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Ce contenu a été publié sur Les deux invités de notre débat filmé Let’s Talk ont débattu de l’initiative de la Jeunesse socialiste, soumise au vote populaire le 30 novembre prochain.

lire plus «Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Participez au débat:

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire?

Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse!

Participez à la discussion
39 J'aime
33 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Balz Rigendinger

Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société?

La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches?

Participez à la discussion
82 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Nos explications détaillées:

Plus
Plus
Soldats suisses au garde-à-vous

Plus

Le meilleur du contenu SSR

L’armée suisse: si grande… ou si petite?

Ce contenu a été publié sur L’armée suisse est-elle trop petite ou trop grande? La droite et la gauche ont des réponses différentes.

lire plus L’armée suisse: si grande… ou si petite?
Plus
fortune

Plus

Politique suisse

L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE

Ce contenu a été publié sur En Suisse, l’imposition des successions est en baisse, et globalement modérée. Mais il existe de fortes disparités cantonales, et certains cantons taxent les héritages plus lourdement que nombre de pays développés.

lire plus L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE
Plus
Automobile

Plus

Cinquième Suisse

Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Ce contenu a été publié sur La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts.

lire plus Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Notre aide au vote:

Plus
Plus
Démocratie directe

Plus

Démocratie

Courte introduction au système politique suisse

Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde.

lire plus Courte introduction au système politique suisse

Vous souhaitez recevoir toutes les informations utiles lors des périodes de votations fédérales? Abonnez-vous à notre nouvelle newsletter!

Les plus appréciés

Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision