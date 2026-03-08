Résultats de la votation du 8 mars 2026 en Suisse

Les citoyens suisses votent sur un référendum, trois initiatives populaires et une contre-proposition. Vous trouverez ici tous les résultats.

L'initiative SSR visant à réduire la redevance audiovisuelle est clairement refusée

L'initiative «200 francs, ça suffit!» serait refusée par plus de 60% de l'électorat, d'après la première projection diffusée par l'institut gfs.bern à la mi-journée.

L'imposition individuelle pourrait être acceptée par le peuple

Une majorité confortable de l'électorat soutiendrait la réforme de l'imposition des couples mariés, selon la première projection publiée par l'institut gfs.bern à la mi-journée.

L'initiative pour un fonds climat se dirige vers un net rejet

Le texte qui demande à la Confédération de créer un fonds pour investir dans la transition énergétique serait refusé par une large majorité des Suisses, selon les projections de gfs.bern.

