Politique suisse

Résultats de la votation du 8 mars 2026 en Suisse

Les citoyens suisses votent sur un référendum, trois initiatives populaires et une contre-proposition. Vous trouverez ici tous les résultats.

1 minute
Contenu externe

Notre suivi détaillé de chaque objet de votation:

imposition individuelle

Politique suisse

L’imposition individuelle pourrait être acceptée par le peuple

Ce contenu a été publié sur Une majorité confortable de l’électorat soutiendrait la réforme de l’imposition des couples mariés, selon la première projection publiée par l’institut gfs.bern à la mi-journée.

Fonds climat

Politique suisse

L’initiative pour un fonds climat se dirige vers un net rejet

Ce contenu a été publié sur Le texte qui demande à la Confédération de créer un fonds pour investir dans la transition énergétique serait refusé par une large majorité des Suisses, selon les projections de gfs.bern.

