Résultats de la votation du 8 mars 2026 en Suisse

L’imposition individuelle pourrait être acceptée par le peuple
Ce contenu a été publié sur
Une majorité confortable de l’électorat soutiendrait la réforme de l’imposition des couples mariés, selon la première projection publiée par l’institut gfs.bern à la mi-journée.
L’initiative pour un fonds climat se dirige vers un net rejet
Ce contenu a été publié sur
Le texte qui demande à la Confédération de créer un fonds pour investir dans la transition énergétique serait refusé par une large majorité des Suisses, selon les projections de gfs.bern.
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.