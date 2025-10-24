Sondage SSR: vers un non à l’impôt sur les successions, le service citoyen à la peine

Des membres de la protection civile en service. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Le premier sondage SSR en vue des votations du 30 novembre montre un net rejet de la taxe sur les successions des grandes fortunes, ainsi qu’un certain scepticisme à l’égard d’un service civique obligatoire pour tous les citoyens et citoyennes.

6 minutes

Si la votation sur l’initiative des Jeunes socialistes pour l’instauration d’un impôt sur les successions avait eu lieu le 10 octobre 2025, elle aurait été rejetée.

Quant à l’initiative pour un service citoyen, elle se serait soldée par un match nul. Voilà ce qui ressort du premier sondage SSR mené par gfs.bern sur les objets soumis au vote le 30 novembre.

Actuellement, l’initiative «Pour une Suisse engagée» (initiative Service citoyen) est accueillie plutôt favorablement: 48% des personnes interrogées voteraient pour, 46% contre, et 6% se déclarent indécises.

Contenu externe

Parmi les Suisses de l’étranger ayant pris part à l’enquête, la différence d’opinion par rapport à l’ensemble de l’électorat est marginale. Cependant, le taux de rejet cumulé atteint déjà 49% au sein de ce groupe.

Incertitude parmi les Suisses de l’étranger

L’initiative Service citoyen vise à étendre l’obligation de servir, actuellement limitée aux hommes dans le cadre du service militaire, à l’ensemble de la population suisse. Les femmes devraient ainsi elles aussi accomplir un service au profit de la collectivité et de l’environnement. Ce service pourrait être effectué dans l’armée, la protection civile ou d’autres domaines.

Pour aller plus loin: nos explications sur cette initiative sont à lire ici.

Plus

Plus Politique suisse Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes Ce contenu a été publié sur Les Suisses votent le 30 novembre sur une initiative qui veut remplacer le service militaire par un service citoyen, étendu aux femmes. lire plus Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes

Les Suisses de l’étranger seraient-ils également concernés par cette éventuelle obligation civique? Une incertitude persiste sur cette question dans certaines franges de la diaspora.

Aujourd’hui déjà, la conscription s’applique à «tout Suisse» — une formulation identique à celle du texte de l’initiative. Ce dernier ne prévoit pas non plus d’exception explicite pour les Suisses de l’étranger. Toutefois, leur situation est réglée de manière pragmatique et selon une pratique bien établie: ils n’ont pas d’obligation de servir.

«La situation des Suisses de l’étranger ne change, en pratique, pas par rapport à aujourd’hui», explique la présidente du comité d’initiative, Noémi Roten, à Swissinfo.

Le schéma habituel indique une tendance au non

L’initiative a donc encore ses chances, mais la situation n’est pas favorable. Bien que ce premier sondage SSR donne le oui et le non au coude-à-coude, les initiatives populaires tendent à perdre de leur soutien au fil de la campagne.

Si l’on se fie à ce schéma, l’initiative Service citoyen risque d’avoir de la peine à maintenir son niveau actuel d’approbation au cours des cinq semaines restantes. «Si l’évolution habituelle se vérifie aussi dans le cas de l’initiative Service citoyen, un non le jour du vote est probable», estime gfs.bern.

Les politologues constatent en outre que les arguments contre le projet prennent davantage de poids dans le débat public. «Cela renforce les doutes existants à l’égard de l’initiative», notent les spécialistes de l’opinion.

Les sympathisants et sympathisantes du Parti vert’libéral (PVL), du Parti socialiste (PS) et des Vert-e-s (PES) soutiennent majoritairement le texte. Les oppositions les plus marquées proviennent des rangs du Parti libéral-radical (PLR).

Vers un non à l’impôt sur les successions

«Taxez les riches, sauvez le climat»: le slogan affiché lors d’une réunion des Jeunes socialistes. Keystone / Peter Klaunzer

L’initiative sur l’impôt sur les successions lancée par les Jeunes socialistes s’oriente quant à elle clairement vers un non. Parmi les personnes interrogées, 49% s’y disent clairement opposées et 13% plutôt opposées. Seules 38% y sont favorables.

Contenu externe

Le soutien ferme ne provient que des camps du Parti socialiste (PS) et des Vert-e-s.

L’initiative pour l’impôt sur les successions veut introduire une taxe de 50% sur les fortunes supérieures à 50 millions de francs transmises par héritage ou donation. Les recettes ainsi générées devraient être utilisées pour lutter contre le changement climatique.

Pour aller plus loin: nos explications sur cette initiative sont à lire ici.

Plus

Plus Politique suisse Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes Ce contenu a été publié sur Le 30 novembre, les Suisses votent sur une initiative demandant de taxer les héritages des grandes fortunes afin de sauver le climat. L’essentiel à savoir sur cette proposition. lire plus Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes

Environ deux tiers des personnes interrogées doutent toutefois de l’efficacité de l’impôt envisagé. Elles craignent que les grandes fortunes puissent s’y soustraire ou se délocaliser à l’étranger. Selon le sondage, le risque que les personnes héritant d’entreprises ne rencontrent des problèmes de liquidités ou que les entreprises familiales ne soient mises en danger suscitent des inquiétudes d’importance similaire.

Suisses de l’étranger sceptiques

Le rejet parmi les personnes interrogées à l’étranger est net également, avec un total cumulé de 57%, mais il reste légèrement moins marqué qu’en Suisse, où il atteint 62%.

L’argument phare du camp du oui, selon lequel les riches devraient davantage contribuer à la protection du climat, recueille une large sympathie. L’initiative rencontre aussi un certain écho auprès des femmes, des jeunes et au Tessin.

Les spécialistes de gfs.bern s’attendent toutefois ici aussi au scénario classique des initiatives populaires. «La perception devrait progressivement s’éloigner de la définition du problème pour se concentrer sur les faiblesses et les risques de la solution proposée. D’expérience, cela conduit à une augmentation du pourcentage de non», écrit gfs.bern.

Le sondage Le sondage commandé par la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR, la maison-mère de Swissinfo) s’est déroulé entre le 6 et le 20 octobre, et prend le 10 octobre comme date moyenne de référence. Au total, 14’785 Suisses ayant le droit de vote ont été interrogés. La marge d’erreur de l’échantillon est de plus ou moins 2,8 points de pourcentage.

Relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

Plus Discussion Modéré par: Balz Rigendinger Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société? La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches? Participez à la discussion 50 J'aime Voir la discussion

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative