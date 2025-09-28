Une majorité des Suisses veulent voir disparaître la valeur locative

Les locataires s'opposaient massivement à la réforme tandis que les propriétaires lui étaient plutôt favorables. (image d'illustration) Keystone / Christian Beutler

La valeur locative va être supprimée. Selon les premières projections de vote fournies par l’institut gfs.bern dimanche à la mi-journée, le projet de suppression de cet impôt s’oriente vers un oui net.

C’est la fin du suspense entourant l’avenir de la valeur locative. Le « oui » à son abolition devrait l’emporter en votation à quelque 58% (marge d’erreur de +/- 3%), selon les projections fournies par l’institut gfs.bern.

La valeur locative est une spécificité suisse. Imposable comme un revenu, elle correspond au loyer fictif que les propriétaires qui habitent leur logement pourraient théoriquement obtenir en le louant.

Bien qu’elle ne figurait pas dans l’intitulé de l’objet sur lequel l’électorat suisse était appelé à se prononcer dimanche (« Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondairesLien externe »), la suppression de la valeur locative, pour les résidences principales et secondaires, était bien au cœur du projet de loi.

En contrepartie, la Constitution sera modifiée de sorte que les cantons puissent prélever un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires. En outre, les propriétaires ne pourront plus déduire de leurs impôts comme aujourd’hui leurs intérêts hypothécaires, ou encore leurs travaux d’entretien et de rénovation.

Dans le dernier sondage SSR, publié deux semaines avant la votation, une petite majorité des personnes sondées (51%) se disaient favorables à la suppression de la valeur locative.

Mais au vu de l’érosion de ce soutien (-7 points par rapport au mois d’août), gfs.bern se disait dans l’impossibilité de dégager une tendance, et soulignait que la mobilisation en fin de campagne serait déterminante.

L’imposition de la valeur locative divise depuis longtemps

Remontant à la Première Guerre mondiale, la valeur locative était controversée depuis des années. Cet impôt sur un «revenu en nature» avait déjà fait l’objet de plusieurs tentatives infructueuses de suppression ou d’allègement en 1999, 2004 et la dernière fois en 2012. Elle avait alors été refusée par 53% des votantes et votants. Le sujet n’avait toutefois pas quitté l’ordre du jour au Parlement.

Sept ans de débats ont été nécessaires pour aboutir, en décembre 2024, à un nouveau projet de loi recueillant le soutien du Conseil fédéral et des Chambres. Pour les autorités, cette réforme «équilibrée» simplifiera le système fiscal et réduira l’incitation à l’endettement – partant du principe qu’actuellement, les propriétaires ne sont pas encouragés à rembourser leur hypothèque puisque la quasi-totalité des intérêts de la dette est déductible fiscalement.

Mais les lignes de fractures sur ce sujet restent nombreuses et profondes.

Le principal clivage oppose les locataires, massivement contre la réforme, et les propriétaires, qui lui sont plutôt favorables. Le corollaire est un fossé entre villes et campagnes: les régions urbaines (où vivent majoritairement des locataires) rejettent le projet, alors que les zones rurales et les agglomérations le soutiennent.

Désignés comme les grands gagnants du nouveau système proposé, tous les propriétaires n’en bénéficieront pourtant pas de la même façon: les propriétaires de logements récents nécessitant peu d’entretien, ou les personnes – principalement des seniors – ayant amorti leur hypothèque, en profiteront clairement. Les propriétaires de biens anciens à rénover feraient en revanche plutôt partie des perdants, les propriétaires de résidences secondaires probablement aussi.

«Röstigraben» et clivage gauche – droite

Un véritable Röstigraben s’observe sur cet objet. Selon les premiers résultats encore partiels, tous les cantons romands refusent massivement le projet.

Durant la campagne, les autorités des cantons latins et de montagne s’étaient prononcées en faveur du «non». Les pertes de recettes sont estimées au total à 1,8 milliard de francs par an, dont un tiers serait assumé par la Confédération et deux tiers par les cantons.

Les cantons alpins et touristiques seront, selon eux, touchés de manière disproportionnée, puisque le manque à gagner lié aux résidences principales s’ajoutera à celui des résidences secondaires. Au moins douze cantons doivent approuver la réforme pour que celle-ci entre en vigueur.

Sur le plan politique, le clivage s’inscrit dans un schéma gauche-droite. Le Parti socialiste, les Vert-e-s et les syndicats s’opposaient à la réforme, arguant que le projet privilégierait de manière unilatérale les propriétaires immobiliers à revenus élevés.

Le soutien au changement de système augmente au fur et à mesure qu’on se déplace vers la droite de l’échiquier politique: Centre, PLR (droite libérale) et UDC (droite conservatrice) – à l’exception d’une partie des membres romands du PLR et du Centre. Les sympathisants de l’UDC y étaient les plus favorables.

L’argument selon lequel il est injuste de payer un impôt sur un revenu «fictif» a particulièrement fait mouche dans cet électorat.

Un budget record pour abolir la valeur locative

Les partisans de la suppression de la valeur locative avaient annoncé au Contrôle fédéral des FinancesLien externe un budget de campagne d’un peu plus de 7 millions de francs.

Il s’agit d’un montant record depuis l’introduction des règles de la transparence du financement de la vie politique, qui se sont appliquées pour la première fois à une votation en mars 2024. Ces règles prévoient que les campagnes dont le budget dépasse 50’000 francs et les donations de plus de 15’000 francs doivent être déclarées nommément.

Le précédent record s’élevait à 5,2 millions de francs, dépensés par les partisans de l’élargissement des autoroutes, soumis en votation le 24 novembre 2024.

Le camp des adversaires de l’abolition de la valeur locative avait quant à lui budgétisé près de 460’000 francs, soit quinze fois moins.

