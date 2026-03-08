L’imposition individuelle pourrait être acceptée par le peuple

Les Suisses décident ce dimanche si les couples mariés doivent être imposés conjointement ou séparément. Manuel Geisser / Keystone

À l’avenir, tous les couples pourraient être imposés individuellement en Suisse, indépendamment de leur état civil. Une majorité confortable de l’électorat soutiendrait la réforme de l’imposition des couples mariés, selon la première projection publiée par l’institut gfs.bern à la mi-journée.

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Après plus de deux décennies de débats, l’imposition individuelle pourrait devenir réalité en Suisse. 56% du peuple pourrait accepter le projet élaboré par le gouvernement et le Parlement, selon la première projection publiée par l’institut gfs.bern.

Un résultat d’autant plus notable que les partisanes et partisans avaient perdu du terrain en cours de campagne: lors du dernier sondage de la SSR, seules 52% des personnes interrogées le soutenaient encore.

Mettre fin à la pénalisation du mariage

Concrètement, le projet entend modifier le mode d’imposition des couples mariés. Actuellement, ils remplissent une déclaration d’impôt commune, alors que les personnes non mariées le font de manière individuelle. Pour mettre tout le monde sur un pied d’égalité, le gouvernement et le Parlement ont élaboré une loiLien externe qui prévoit que tous les contribuables soient imposés individuellement, indépendamment de leur état civil. Il s’agit d’un contre-projet indirect du gouvernement à une initiative populaire lancée par les femmes du Parti libéral-radical (PLR / droite).

L’argument central des tenants de l’imposition individuelle qui regroupent les partis de gauche, le Parti libéral-radical (PLR / droite) et le Parti vert’libéral (PVL /centre) est leur volonté de mettre fin à la pénalisation du mariage. Selon eux, le système actuel pénalise les ménages à double revenu, le second salaire étant souvent celui de la femme. Ils affirment que l’imposition individuelle encouragerait l’activité professionnelle féminine, tout en améliorant leurs perspectives de carrière et leur prévoyance professionnelle.

Une attaque contre la famille traditionnelle

Si le peuple vote ce dimanche sur ce sujet, c’est parce que le projet a fait l’objet de deux référendums distincts. Le premier a été déposé par une alliance de partis conservateurs, composée du Centre, de l’UDC, du Parti évangélique (PEV) et de l’Union démocratique fédérale (UDF). Et fait rare: un référendum cantonal a également abouti, seulement pour la deuxième fois depuis l’introduction de cet instrument de la démocratie directe.

Les adversaires estiment que la réforme fragilise la famille traditionnelle. Durant la campagne, ils ont affirmé que les principaux bénéficiaires seraient les couples mariés dont les deux conjoints travaillent à taux similaire. À l’inverse, les couples mariés vivant avec un seul revenu élevé seraient les plus pénalisés.

Un serpent de mer de la politique fédérale

L’imposition individuelle est un serpent de mer de la politique fédérale. Le sujet est débattu depuis 25 ans, mais aucune solution envisagée n’avait jusqu’ici été acceptée par les Chambres fédérales. Et, quel que soit le résultat de dimanche, le débat se poursuivra.

Le Centre a également déposé sa propre initiative populaire sur le sujet, intitulée «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés». Le parti veut ancrer le principe du calcul de l’imposition commune dans la Constitution pour l’impôt fédéral direct. Pour éviter que les couples mariés soient désavantagés, le texte prévoit que le fisc compare les deux modèles, celui de l’imposition commune et celui applicable aux personnes non mariées, et retienne le calcul le plus avantageux pour chaque couple.

