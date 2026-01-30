Tout reste ouvert pour l’initiative SSR, selon le premier sondage

Coup d'œil dans une salle de régie de la SSR : le ministre des médias Albert Rösti se prononce contre l'initiative SSR. Keystone / Peter Klaunzer

La Suisse votera sur quatre objets le 8 mars. D’après le premier sondage SSR réalisé mi-janvier, l'imposition individuelle et l'initiative sur l’argent liquide s’orientent vers un oui. En ce qui concerne l'initiative réclamant une baisse de la redevance SSR, le oui et le non sont au coude-à-coude. Le fonds climat n'a, quant à lui, guère de chances.

Les spécialistes de la formation de l’opinion de gfs.bern sont confrontés à un défi particulier: ils et elles veulent savoir comment l’électorat suisse votera sur l’initiative SSR, mais les plateformes en ligne de la SSR – à l’exemple de RTSinfo.chLien externe – constituent précisément leurs principaux canaux de sondage.

Comment en tenir compte? «Si nous menons une enquête sur les opinions concernant l’initiative SSR via les canaux de la SSR, nous introduisons naturellement un biais», explique Lukas Golder, co-directeur de l’institut gfs.bern. Il existe des méthodes pour le corriger, notamment avec des questions sur le comportement de vote passé permettant de pondérer les déclarations actuelles.

«La pondération corrigée prend davantage en compte les milieux critiques à l’égard du gouvernement et les cercles ruraux conservateurs», précise le politologue en commentant les résultats. Ces derniers montrent des rapports de force déjà clairs pour trois des quatre objets soumis au vote. Mais en ce qui concerne l’initiative SSR, la situation reste difficile à évaluer.

Vers un non à l’initiative SSR?

À première vue, l’initiative SSR, qui veut abaisser à 200 francs la redevance annuelle sur les médias, semble pour l’heure vouée à l’échec: 52% des personnes interrogées par gfs.bern s’y opposent.

«Mais avec une marge d’erreur de 3%, le rejet pourrait tout aussi bien n’être que de 49%», prévient la politologue Martina Mousson, appelant à se garder de toute conclusion hâtive.

Contenu externe

Sur cet objet, il est frappant de constater la similitude des intentions de vote des Suisses vivant à l’étranger et de leurs compatriotes qui vivent dans le pays. gfs.bern constate en outre que l’opinion est déjà bien formée. Dans le cas de l’initiative SSR, il ne s’agira donc plus de convaincre sur le fond, mais de savoir quel camp mobilisera le plus de votants et votantes.

«Les personnes méfiantes et critiques à l’égard du gouvernement sont déjà très mobilisées sur cette question», explique Martina Mousson. Le soutien à l’initiative provient des milieux proches de l’UDC, en partie aussi des cercles proches du PLR et des personnes sans affiliation politique. Il existe donc une polarisation claire entre la gauche et la droite, relève-t-elle.

Les réponses des jeunes sont surprenantes, pointe encore Martina Mousson. «Ils sont les plus critiques à l’égard de cette initiative et soulignent l’importance de disposer d’informations fiables», dit-elle. Il est également frappant de constater que la plupart des personnes interrogées s’attendent à un oui à l’initiative SSR, ce qui montre que la situation pourrait encore évoluer. gfs.bern parle donc d’un coude-à-coude.

La mobilisation reste la grande inconnue

Avec l’imposition individuelle, l’initiative SSR est considérée comme l’objet phare du 8 mars, c’est-à-dire celui qui poussera le plus les gens à aller voter. Cependant, la mobilisation reste une grande inconnue.

«La mobilisation passe de plus en plus souvent sous nos radars. 90% des campagnes nous échappent aujourd’hui», car il est de plus en plus difficile de savoir ce qui est envoyé sur WhatsApp ou dans les boîtes aux lettres, indique Lukas Golder.

«Or, la mobilisation peut à elle seule influencer de plus de 10% le résultat d’un vote», ajoute le spécialiste. Cela peut par exemple se produire si des centaines de milliers de personnes se rendent spontanément aux urnes à la dernière minute.

Pas d’opposition claire à l’imposition individuelle

Pour ce qui est de l’imposition individuelle, également connue sous le nom de suppression de la pénalisation fiscale du mariage, la situation à ce stade est plus claire. La réforme bénéficie d’un soutien majoritaire dans tous les camps, de la droite à la gauche de l’échiquier politique.

Contenu externe

Le soutien est encore plus marqué chez les Suisses de l’étranger. 74% des personnes expatriées se positionnent en faveur du projet, soit 10% de plus que celles interrogées en Suisse. L’argument selon lequel la suppression de la pénalisation du mariage favorise l’égalité est celui qui convainc le plus.

L’idée que la réforme renforcera l’attractivité du travail pour les deux partenaires reçoit également une large approbation parmi les personnes sondées – et explique pourquoi cet objet trouve du soutien y compris parmi les partisans de l’UDC (droite conservatrice), selon Martina Mousson. «Nous nous attendons encore à une résistance lors de la campagne», ajoute toutefois la politologue.

L’initiative sur l’argent liquide suscite beaucoup de sympathie

Mi-janvier, l’initiative sur l’argent liquide, qui veut inscrire l’argent liquide dans la constitution, recueille elle aussi un large soutien, avec 65% d’intentions de vote favorables. «L’opinion n’est toutefois pas encore très formée, moins que pour les autres objets», explique Martina Mousson. Cela est encore plus visible pour le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative.

Cette dernière est soutenue à droite et à gauche. Seuls les partisanes et partisans du Parti vert’libéral la rejettent sans ambiguïté.

Contenu externe

Les Suisses de l’étranger y sont encore plus nettement favorables que leurs compatriotes vivant en Suisse. Les personnes expatriées approuvent également clairement le contre-projet à l’initiative sur l’argent liquide.

Contenu externe

L’argument qui a le plus de poids auprès des personnes interrogées est le suivant: «L’argent liquide relève de la liberté individuelle.» Cependant, le sondage montre aussi que les opinions sur les arguments contre l’initiative ne sont pas encore arrêtées. «Il peut y avoir encore beaucoup de changements, indique Martina Mousson. Pour nous, l’issue du vote reste donc incertaine.»

L’initiative sur le fonds climat n’a aucune chance

«L’initiative sur le fonds climat est dans une situation extrêmement difficile, déclare Lukas Golder. Si une initiative ne recueille pas la majorité dès le début de la campagne, elle est généralement déjà vouée à l’échec.» Cela semble être précisément le cas de l’initiative pour un fonds climat, qui demande que la Suisse investisse chaque année entre 0,5 et 1% de son PIB dans la transition écologique.

Pour Lukas Golder, cette tendance claire s’explique par le fait que «les priorités sont complètement différentes dans la situation mondiale actuelle»; «l’initiative semble donc dépassée».

Contenu externe

Il est toutefois notable que les Suisses de l’étranger interrogés la rejettent nettement moins catégoriquement, et ont même tendance à voter oui, même sans grande conviction. Elle bénéficie aussi d’un fort soutien parmi les partis de gauche et les Vert-e-s.

Mais la majorité des personnes interrogées sont conscientes que la Suisse doit fixer des priorités en matière de dépenses publiques. «C’est l’argument le plus fort contre l’initiative, et cette opposition ferme pourrait même encore se renforcer pendant la campagne», estime Lukas Golder.

Le sondage, réalisé par gfs.bern pour le compte de la SSR (la maison-mère de Swissinfo), s’est déroulé du 12 au 26 janvier. 15’371 personnes de toutes les régions linguistiques ont été interrogées en ligne, par téléphone et en ligne. La marge d’erreur est de 2,8%.

Traduit de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

