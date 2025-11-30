Défaite écrasante pour l’initiative sur le service citoyen

Si l’initiative sur le service citoyen ne passe pas l’épreuve des urnes, il aura permis d’ouvrir un débat important sur l’engagement citoyen, l’égalité femmes-hommes et le rôle du bénévolat. Keystone / Urs Flueeler

Le peuple suisse rejette l’introduction d’un service citoyen à 84%, selon la première projection de gfs.bern. Un refus historiquement net, encore plus massif qu’anticipé. Les femmes suisses ne seront donc pas soumises à l’obligation de servir, comme le proposait l’initiative.

3 minutes

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Il s’agit d’une véritable débâcle pour l’initiative qui souhaitait introduire un service citoyenLien externe. À peine 16 % des Suisses ont soutenu le texte qui souhaitait réformer en profondeur le système de l’obligation de servir, selon la première projection de l’institut de sondage gfs.bern.

84 % des citoyennes et des citoyens ont refusé la proposition lancée par une association genevoise. Un taux qui n’avait plus été atteint depuis 2015, lorsque l’initiative du Parti vert’libéral pour remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie avait été refusée à 92 %.

Contenu externe

L’initiative «Pour une Suisse qui s’engage» demandait que toute personne de nationalité suisse effectue un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Cette obligation aurait été étendue aux femmes, alors qu’aujourd’hui seuls les hommes sont tenus d’accomplir le service militaire ou de protection civile.

L’échec de l’initiative ne constitue pas une surprise. Les sondages avaient déjà laissé présager une sévère défaite en votation. Les promotrices et promoteurs du texte ne pouvaient compter sur le soutien d’aucun parti gouvernemental. De gauche à droite de l’échiquier politique, toutes les formations politiques ont combattu la proposition, à l’exception du Parti Vert’libéral et du Parti évangélique.

Les lacunes mises en évidence

L’idée de base de l’initiative, soit renforcer la solidarité et la conscience des responsabilités, était certes séduisante pour beaucoup. Toutefois, au cours de la campagne, ce sont les craintes qui ont pris le dessus, notamment celle qu’une obligation de servir pour toutes et tous n’engendre des coûts supplémentaires considérables.

Si le comité d’initiative assurait que le texte permettrait de résoudre les problèmes d’effectifs de l’armée, peu sont celles et ceux qui y ont cru. La plupart des citoyennes et des citoyens a plutôt considéré que, si les jeunes pouvaient choisir leur engagement, l’armée allait voir ses rangs se dégarnir.

À gauche, on a aussi estimé que le projet ne constituerait en rien un pas de plus vers l’égalité. Au contraire, il alourdirait le fardeau des femmes qui assument encore une grande partie du travail non rémunéré. Les partis de gauche ont aussi mis en lumière les risques de dumping salarial, estimant que les personnes astreintes constitueraient une main-d’œuvre bon marché, augmentant la pression sur les salaires et les postes de travail.

Si le texte ne convainc pas, il aura néanmoins permis d’ouvrir un débat important sur l’engagement citoyen, l’égalité femmes-hommes et le rôle du bénévolat.

