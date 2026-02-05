La Suisse doit-elle créer un fond pour lutter contre le changement climatique?

Le 8 mars, les Suisses votent sur l’initiative pour un fonds climat. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion. Sara Pasino

Sara Pasino

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.

Le texte demande que la Confédération crée un fonds fédéral pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et préserver la biodiversité du pays.

Les partisanes et partisans du projet y voient un grand pas vers l’égalité, un incitatif pour les femmes à travailler davantage et une mesure pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre.

Mais les milieux conservateurs considèrent qu’il s’agit d’une attaque contre le modèle familial traditionnel. Ils dénoncent une charge fiscale accrue pour les familles avec un seul revenu principal et mettent en garde contre plus de bureaucratie et des pertes fiscales.

