L’argent liquide doit-il être inscrit dans la Constitution?

Le 8 mars, les Suisses décideront si l’argent liquide doit être inscrit dans la Constitution. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.

1 minute

L’initiative «L’argent liquide, c’est la liberté» veut garantir que les pièces et les billets soient toujours disponibles en quantité suffisante. Le texte, ainsi qu’un contre-projet direct du Conseil fédéral sont soumis au vote.

