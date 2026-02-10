L’argent liquide doit-il être inscrit dans la Constitution?
Le 8 mars, les Suisses décideront si l’argent liquide doit être inscrit dans la Constitution. Katy Romy, notre correspondante au Palais fédéral, décrypte les enjeux du scrutin.
L’initiative «L’argent liquide, c’est la liberté» veut garantir que les pièces et les billets soient toujours disponibles en quantité suffisante. Le texte, ainsi qu’un contre-projet direct du Conseil fédéral sont soumis au vote.
