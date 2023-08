Élections fédérales: comment remplir son bulletin de vote sans prise de tête

Objectif des élections fédérales: attribuer chacun des 200 sièges du Conseil national. Keystone / Eq Images / Monika Flückiger

Le peuple suisse élira son nouveau Parlement le 22 octobre. Pour ce faire, on peut se contenter de glisser une liste préimprimée et non modifiée dans l’urne. Mais il existe aussi des possibilités de personnaliser son choix en procédant à des biffages, des cumuls ou encore des panachages. Petite piqûre de rappel.

Aucune raison de s’inquiéter: remplir une liste pour élire les membres du Conseil national n’est pas d’une complexité folle. Néanmoins, il existe quelques subtilités qu’il convient de rappeler, d’autant que les élections fédérales ne se déroulent que tous les quatre ans, ce qui laisse largement le temps de les oublier.

Listes préimprimées

Pour procéder à l’élection de la Chambre du peuple, vous recevrez chez vous une série de listes préimprimées, ainsi qu’une liste vierge. Le nombre de ces listes varie selon les cantons; il y a une liste par formation politique qui se lance dans la course à la Chambre basse dans votre canton.

Sur chaque liste préimprimée figure d’abord un en-tête où est indiqué le nom du parti politique qui présente la liste. Pour éviter toute confusion, chaque liste est munie d’un numéro. Plus bas, vous trouverez une série de lignes correspondant au nombre de sièges que votre canton compte au Conseil national en fonction de sa population. Par exemple, votre liste comptera 36 lignes si vous votez dans le canton de Zurich, 19 dans le canton de Vaud, 4 à Neuchâtel ou encore 2 dans le Jura.

Sur chaque liste préimprimée, le nom de chaque candidat ou candidate est inscrit sur une ligne. Souvent, il y a autant de noms que de lignes, mais ce n’est pas toujours le cas. On peut imaginer qu’un tout petit parti ne dispose pas de suffisamment de candidatures pour remplir les 36 lignes d’un bulletin zurichois, par exemple. Des lignes sont donc laissées vides.

Si vous glissez un bulletin préimprimé dans l’urne sans le modifier, le parti qui figure dans l’en-tête obtient toutes les voix du bulletin – soit une par ligne – et chaque candidat ou candidates dont le nom est inscrit sur une ligne bénéficie d’un vote nominal.

Lors du dépouillement, le nombre de voix attribuées au parti détermine à combien de sièges ce parti à droit. Ces sièges sont ensuite attribués aux candidats et candidates qui ont obtenu le plus de votes nominaux.

Personnaliser son choix

Déposer une liste préimprimée et non modifiée constitue la manière la plus simple de participer à l’élection. Le système électoral permet cependant de personnaliser un peu le choix.

Si une personne figurant sur une liste ne vous plaît pas, vous pouvez bifferLien externe son nom. La personne dont le nom a été biffé ne bénéficie d’aucun vote nominal, mais la ligne ainsi rendue vide reste attribuée au parti figurant dans l’en-tête de la liste.

Si, au contraire, vous appréciez tout particulièrement une personnalité figurant sur la liste, vous pouvez la favoriser en lui attribuant un maximum de deux votes nominaux. C’est ce que l’on appelle le cumulLien externe. Pour se faire, il suffit d’écrire une seconde fois son nom à la main sur une ligne de la liste qui était vide à l’origine ou sur une ligne rendue vide à la suite d’un biffage.

Il est aussi possible d’inscrire sur une liste le nom de candidats et candidates figurant sur une autre liste. C’est ce que l’on appelle le panachageLien externe. Le nom doit être inscrit à la main sur une ligne de la liste qui était vide à l’origine ou sur une ligne rendue vide à la suite d’un biffage.

Enfin, il est possible de remplir soi-même une liste vierge. La condition minimum est d’inscrire au moins un nom sur cette liste. Attention aussi à l’en-tête de la liste. Si vous y inscrivez le nom d’un parti avec son numéro, les lignes laissées vides seront portées à son crédit. Mais si aucun parti ne figure dans l’en-tête, les lignes éventuellement laissées vides ne seront pas attribuées et seront donc perdues.

Risques d’invalidation

Certains points sont à respecter, faute de quoi un bulletin électoral peut être déclaré nul. En premier lieu, il faut utiliser le matériel de vote officiel. Les éventuelles modifications doivent par ailleurs impérativement être faites à la main. Des injures ou simplement des indications permettant d’identifier la personne qui vote sont aussi des motifs d’invalidation.

Et attention à veiller à bien affranchir le courrier lors du renvoi du matériel électoral. En Suisse romande, seuls les cantons de Genève et de Fribourg offrent l’affranchissement. Ailleurs, ne pas mettre un timbre peut parfois conduire à la nullité du vote, par exemple en Valais.

Et le Conseil des États? Le 22 octobre, le peuple élira également les membres du Conseil des États, la Chambre des cantons. L’élection du Conseil national relève de la Confédération; les règles sont donc les mêmes dans l’ensemble du pays. L’élection du Conseil des États dépend en revanche du droit cantonal, raison pour laquelle il peut exister certaines petites différences entre cantons. Toutefois, dans l’ensemble, les procédures pour l’élection de la Chambre haute sont assez semblables à celles pour la Chambre basse. End of insertion

