Élevage intensif: pas de durcissement de la loi en matière de bien-être animal

Selon les premières estimations, le peuple suisse a refusé dimanche l’initiative sur l’élevage intensif qui voulait inscrire la protection de la dignité des animaux dans la Constitution helvétique. La majorité des citoyens et citoyennes a considéré que la législation actuelle était déjà suffisamment stricte.

Ce contenu a été publié le 25 septembre 2022 - 12:00

Les résultats des votations de ce dimanche ont confirmé la tendance des derniers sondages: les Suisses ont rejeté l’initiative qui demandait d’interdire l’élevage intensif. Le clivage entre la ville et la campagne, habituel lors de projets de politique agraire, s’est fait sentir, mais dans une mesure moindre que lors de précédentes votations, si l’on en croit les sondages réalisés avant le vote.

Le texte, soutenu par des associations de défense des animaux et antispécistes, voulait inscrire dans la Constitution suisse la protection de la dignité des animaux de rente et l’interdiction de l’élevage intensif. Il prévoyait aussi que, d’ici 25 ans, les exigences en matière de bien-être du bétail et de la volaille atteignent au moins les standards 2018 du label Bio Suisse. Ces critères auraient également été valables pour les importations d’animaux et de produits d’origine animale.

Le principal argument à faire mouche auprès de la population a été celui de la sévérité de la Loi fédérale sur la protection des animaux déjà en vigueur, l’une des plus strictes au monde.

Celle-ci prévoit que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins, veiller à leur bien-être et ne pas porter atteinte à leur dignité. Elle fixe également des dimensions minimales pour les espaces de vie des animaux. Quant à l’Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs, elle définit un nombre limité de bêtes pour chaque espèce.

La législation suisse réglemente aussi la formation des éleveuses et éleveurs, l’alimentation et les conditions de transport. Et depuis les années 1990, le gouvernement accorde des subventions aux exploitations qui disposent de systèmes de stabulation particulièrement respectueux.

Durant la campagne, les opposantes et opposants au texte ont mis en garde contre une hausse des coûts qui se répercuterait sur les consommatrices et consommateurs. Ils craignaient que cela n’encourage plus encore le tourisme d’achat et l’importation de viande et d’œufs depuis l’étranger.

Au cours des derniers mois, une majorité d'agricultrices et agriculteurs, soutenus par la Fédération suisse des paysans (FSP), se sont battus contre ce qu'ils considèrent comme une attaque injuste à leur encontre, faite au nom de la réalisation d'un objectif sociétal plus large de réduction de la consommation de viande.

«Une fois de plus, une initiative vise les agriculteurs comme moyen d'influencer indirectement d'autres groupes - les détaillants et les consommateurs», a déclaré Anne Challandes, vice-présidente de la FSP, le mois dernier sur la télévision publique RTS. Pour elle, les éleveuses et éleveurs ne font que répondre à la demande des consommateurs pour la viande, qui en Suisse est relativement stable, autour de 50 kg par personne et par an.

Si l'éthique et le bien-être animal étaient l'objectif déclaré de l'initiative, l'environnement n'a jamais été loin du débat. Après un été marqué par la sécheresse, les militantes et militants ont vu dans la réforme un moyen d'adapter l'agriculture suisse à la lutte mondiale contre le changement climatique, qui exige une réduction de la consommation de viande et la réaffectation des terres pour produire davantage de légumes et moins d'aliments pour animaux.

