Le soleil fournit actuellement un peu plus de 3% de l'électricité consommée en Suisse. On pourrait fiare beaucoup plus. (Keystone / Martin Ruetschi)

L'énergie photovoltaïque est la source renouvelable la plus importante de Suisse après l’énergie hydroélectrique. Cependant, son potentiel est loin d’être pleinement utilisé, selon les experts du secteur.

En 1982, la Suisse a été le premier pays d’Europe à relier une installation photovoltaïque au réseau électrique. En 1992 elle a inauguré la plus grande installation solaire du continent de l’époque. Et en 2015 elle a mis en fonction la plus grande centrale photovoltaïque du monde intégrée à un stade.

Aujourd'hui, la Confédération fait partie des pays les plus innovants en matière d'énergie solaire, comme le montrent aussi les projets Solar ImpulseLien externe et PlanetsolarLien externe. Pourtant, l'énergie solaire peine à s'affirmer sur le territoire national.





Combien d’électricité est produite par le soleil?

En Suisse il y a environ 85'000 installations photovoltaïques, pour une puissance totale installée de 2'173 MW (état fin 2018), indique la faîtière SwissolarLien externe. Les panneaux couvrent une superficie de 13 millions de m2, l’équivalent d’environ 2'000 terrains de foot.

En 2018, le solaire a fourni 3,4% de l'électricité consommée en Suisse. Le soleil est la source renouvelable la plus importante du pays après l'hydraulique, qui couvre 60% des besoins. La part de courant solaire dans la consommation électrique nationale est en augmentation constante depuis 2010.



sol 1 Energie solaire





Comment se positionne la Suisse au niveau international?

La production de courant solaire en Suisse est supérieure à celle de certains pays méditerranéens comme l’Espagne ou le Portugal. Mais elle est inférieure à la moyenne européenne.

Un aspect intéressant est qu'en Suisse presque toutes les installations photovoltaïques sont montées sur des bâtiments, alors que dans les pays voisins elles sont installées dans des terrains ouverts. Une différence qui s'explique par la pénurie de terrains adéquats, les coûteuses procédures d'autorisation et les réticences de la population.



Sol 2 énergie solaire





Comment a évolué le secteur?

L’industrie solaire en Suisse génère un chiffre d’affaires d’environ 865 millions de francs par an: 750 millions dans le photovoltaïque et 115 millions dans le solaire thermique (production de chaleur).

L’année passée, la construction d’installations photovoltaïques a progressé surtout dans les maisons individuelles (+ 17% par rapport à 2017) et dans les bâtiments habités par plusieurs familles (+ 47%) note Swissolar. Une évolution favorisée par la diminution du coût des installations et le développement du photovoltaïque intégré: aujourd’hui, les panneaux sont devenus un élément de couverture du toit et des façades des immeubles, ce qui en facilite l’utilisation.

S'agissant des bâtiments industriels ou artisanaux, l'Association suisse des professionnels de l'énergie solaire remarque par contre une stagnation, voire une diminution pour les bâtiments agricoles. Une contraction qui, selon Swisssolar, est due aux lacunes du système actuel de promotion.







Comment est promu le solaire?

En Suisse, chaque consommateur contribue à la promotion du photovoltaïqueLien externe et d’autres énergies renouvelables en payant un supplément sur le prix de l’électricité, qui d’après la loi ne peut pas dépasser les 2,3 centimes par kWh. Les recettes permettent de financer des installations solaires, bien qu’actuellement les requêtes dépassent les ressources disponibles.

A ceux qui veulent installer des panneaux photovoltaïques, la Confédération met à disposition environ 30% de la valeur estimée de l'installation, a expliqué dans une interview à swissinfo.ch Mauro Caccivio, expert qualité des systèmes photovoltaïques à l'Ecole universitaire de la Suisse italienne SUPSI.







Quel est le potentiel de l’énergie solaire en Suisse?

La production de courant photovoltaïque en Suisse est de 1,9 TWh par an (fin 2018). En installant des panneaux solaires sur les toits et les façades de chaque immeuble qui se prête à l’utilisation du soleil, la Suisse pourrait produire environ 67 TWh par an, affirme l'Office fédéral de l’énergieLien externe.

Si l'on considère aussi les toits des parkings, les superficies routières et l'espace alpin (par exemple dans les stations de ski), il pourrait y avoir 15 TWh de plus, selon Swissolar, qui estime que le développement du photovoltaïque et des autres sources d'énergie renouvelable permettrait au pays de s'approvisionner à 100% en énergie propre d'ici 2050.









(Traduction de l’italien: Isolda Agazzi)

