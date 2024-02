«Pour beaucoup, signer en faveur de Boris Nadejdine était le premier acte politique de leur vie»

Né en 1969 à Moscou. Après son service militaire de deux ans, il a étudié l’histoire et la sociologie à la faculté d’histoire de l’Université de Moscou. Il a ensuite fait un doctorat en histoire sur la politique étrangère allemande à l’époque du Gustav Stresemann et a été pendant près de onze ans diplomate en Allemagne et en Suisse. Traducteur et interprète, il parle l’allemand et l’anglais et dirige depuis 2012 la rédaction russe de swissinfo.ch.