13e rente AVS: critique acerbe du bashing des Suisses de l’étranger

Dans le cadre de la campagne de votation sur une 13e rente AVS, l’Union démocratique du centre s’en prend aux rentes versées à l’étranger. La communauté des Suisses de l’étranger est ébranlée. Les critiques face à ces attaques viennent aussi de voix très à droite de l’échiquier politique.

«Dans sa lutte contre la 13e rente AVS, l’UDC ne sait rien faire de plus intelligent que de miser sur la jalousie», écrit Alex Baur dans la Weltwoche, un hebdomadaire alémanique proche de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice). Alex Baur est un ancien reporter de la Weltwoche, aujourd’hui à la retraite, qui vit désormais au Pérou en tant que Suisse de l’étranger.

«Populisme de droite bon marché»

Alex Baur précise d’emblée qu’il est opposé à une 13e rente AVS. Il estime que cette initiative est du «populisme de gauche bon marché» et qu’il existe de nombreux arguments contre l’augmentation des rentes. Mais les Suisses de l’étranger ne font à ses yeux clairement pas partie de ces arguments.

«SVP auf dem Holzweg » (L’UDC fait fausse route) – Le titre de l’article d’Alex Baur dans la Weltwoche annonce clairement la couleur. Aus der Weltwoche

L’ancien journaliste estime que l’UDC «fait fausse route». Il s’en prend à la stratégie de campagne du parti en vue du vote du 3 mars sur l’AVS.

L’UDC combat l’initiative pour une 13e rente AVS et les rentes versées à l’étranger constituent un argument central de sa campagne: les bénéficiaires de rentes à l’étranger ne pourraient qu’en profiter.

Dans son article, Axel Baur écrit: «La jalousie envers les Suisses de l’étranger m’est familière. On nous envie le soleil, la mer, les prix plus bas, les femmes soi-disant plus consentantes. Comme si c’était un péché de dépenser son argent durement gagné là où on en obtient le plus».

Selon lui, c’est un mythe de croire que la vie est moins chère à l’étranger. C’est justement celui qui veut la qualité suisse qui paie souvent plus cher, en particulier pour les prestations de santé. Le texte se conclut dans le style agressif de la Weltwoche: «On combat le populisme de gauche bon marché en le démasquant comme tel. Et pas avec un populisme de droite tout autant bon marché».

«Stop à la campagne de dénigrement contre les Suisses de l’étranger!»

Lorsque les Suisses de l’étranger s’expriment dans les forums de swissinfo.ch, il est frappant de constater qu’ils expriment leurs critiques à l’égard de la campagne de l’UDC indépendamment de leur orientation politique ou de leur intention de vote sur la 13e rente AVS. Beaucoup se sentent dénigrés.

Certains Suisses de l’étranger vont encore plus loin. Ils se sont organisés dans un groupe Facebook, pour ensuite formuler ensemble une lettre ouverte par échange de courriels. «Stop à la campagne de dénigrement contre les Suisses de l’étranger», peut-on y lire.

Cette lettre ouverte s’adresse directement au publiciste de droite Markus Somm, membre du Parti libéral-radical pour qui «Les Suisses de l’étranger sont les plus grands égoïstes qui existent» et à la conseillère nationale UDC Martina Bircher pour qui ceux-ci ne «veulent que prendre, pas donner».

Le fondement de la Suisse

L’initiative de cette lettre ouverte est venue d’une retraitée, Iris Weber, qui vit en Allemagne depuis 47 ans. «Nous avons travaillé en Suisse ou à l’étranger pour des entreprises suisses et nous avons rempli nos obligations; nous avons donc proportionnellement droit à l’AVS», explique-t-elle.

Pour Iris Weber, il s’agit d’un fondement de la Suisse: «dans une démocratie fiable, on devrait pouvoir compter sur le fait que le contrat entre les générations que nous avons conclu sera rempli». Elle est d’avis que tous les Suisses de l’étranger seraient certes heureux d’avoir une 13e AVS. «Malgré tout, certains d’entre nous voteront aussi non», dit-elle à swissinfo.ch.

Iris Weber elle-même en fait partie, elle le fait par égard pour la jeune génération. Dans le groupe fermé «Auslandschweizer» sur Facebook, sa lettre a déjà recueilli plus de 60 cosignataires et bien plus de 100 likes le premier jour.

