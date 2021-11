A l'OMC, là où les intérêts économiques s’entrechoquent

Qu'apportera la prochaine Conférence ministérielle de l'OMC à Genève? Keystone / Salvatore Di Nolfi

La négociation des règles de libre-échange dans les domaines de l’agriculture, des produits industriels et des services se déroule en coulisses depuis des décennies et ne se simplifie pas. L’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui tient une Conférence ministérielle à Genève à partir du 30 novembre, doit veiller à ce que ces règles tiennent compte de la montée en puissance des pays en développement, de l’évolution de l’économie numérique et, bien sûr, de la pandémie.

Ce contenu a été publié le 26 novembre 2021 - 16:44

Akiko Uehara Née à Yokohama au Japon. J’habite en Suisse depuis 1999. J’ai obtenu un master en relations internationales à Genève. Je suis responsable de la rédaction japonaise de swissinfo.ch depuis 2016. Auparavant, j’ai travaillé pour Asahi Shimbun au sein de l’Organisation des Nations Unies à Genève pendant 15 ans et j’ai étroitement suivi l’actualité multilatérale et l’actualité suisse. J’étais secrétaire générale de l’Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein de 2015 à 2016. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue japonaise Helen James Née en Angleterre, je vis en Suisse depuis 1994. J’ai suivi une formation de designeuse graphique à Zurich de 1997 à 2002. Plus récemment, je suis passée à la rédaction photo et j’ai rejoint l’équipe de swissinfo.ch en mars 2017. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Multimedia Akiko Uehara (texte), Helen James (photos)

Les conflits d’intérêts entre les pays développés et en développement et la prise en compte des besoins des consommateurs ainsi que des avantages (ou inconvénients) pour l’industrie rendent difficile l’obtention d’un compromis sur les nouvelles règles du commerce international. Le libre-échange ne consiste pas simplement à abaisser les droits de douane, à augmenter les importations et les exportations et à rendre les biens et les services moins chers.

La suppression des subventions sur les aliments transformés, conformément à une décision de l’OMC de 2015, a entraîné une réduction des subventions pour l’industrie chocolatière suisse de 100 millions de francs par an. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont un changement apparemment minime peut avoir un impact négatif sur un secteur entier.

Historiquement, jamais le commerce n’a été aussi libéralisé qu’aujourd’hui, mais des barrières commerciales existent. En fait, les règles régissant le commerce n’ont pas suivi le rythme du changement. C’est pourquoi les négociations commerciales mondiales doivent tenir compte des nombreuses questions qui divisent les pays développés et les pays en développement, y compris les puissants intérêts qui ont émergé du groupe des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).

Il faut des années rien que pour établir un ordre du jour pour les négociations, car il faut un consensus entre les membres de l’OMC. Cette situation a conduit au paradoxe suivant: aucune mesure concrète n’a été prise pour réformer l’OMC, bien que le besoin urgent de réformes soit largement reconnu.

La pandémie actuelle a jeté un nouveau pavé dans la mare. Le commerce mondial s’est bloqué et a entraîné une remise en question, afin de se préparer à des crises sanitaires similaires à l’avenir. L’interdiction d’exporter des produits médicaux et les graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont montré à quel point les pays sont devenus interdépendants.

De nouveaux sujets de préoccupation ont gagné en importance comme la santé publique ou l’environnement. Une proposition controversée visant à renoncer temporairement aux droits de propriété internationaux pour les vaccins Covid, l’interdiction des subventions pour la surpêche et le commerce du plastique sont devenus des préoccupations pressantes.

La 12e Conférence ministérielle, initialement prévue au Kazakhstan en juin 2020, se tiendra à Genève pour la quatrième fois seulement de son histoire. Lors de la Conférence mondiale, l’organe décisionnel le plus élevé de l’OMC, les ministres de 164 États membres doivent se rencontrer en face à face. Reste à voir si la crise du coronavirus pourra donner un nouvel élan et contribuer à la formulation de nouvelles règles pour le commerce mondial.

Mots clés: Economie

Santé