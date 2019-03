Le Kosovo est le seul pays d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’a pas d’accord sur la sécurité sociale. Mais la situation devrait changer pour les travailleurs kosovars qui rentrent au pays et qui ont droit à une pension. La Chambre haute du Parlement suisse a accepté à la quasi-unanimité de conclure un accord.

Pendant des années, ils ont travaillé en Suisse et cotisé au système de sécurité sociale obligatoire. Mais quand est venu leur tour de toucher une rente de vieillesse ou d’invalidité, pour finir leurs jours dans leur pays, ils sont repartis les mains vides.

La deuxième diaspora la plus importante

Après l’Allemagne, la Suisse abrite la plus grande communauté d’Albanais expatriés du Kosovo. Près de 112'000 personnes de nationalité kosovare vivent officiellement dans le pays. Mais le nombre de ressortissants du plus jeune État d’Europe est certainement plus élevé. Selon une étude de 2015 menée par l’Office fédéral de la statistique, près de 250'000 personnes ont déclaré l’albanais comme leur langue principale – et la plupart viennent du Kosovo.

La Suisse a reconnu la nouvelle République du Kosovo le 27 février 2008 et a établi des relations diplomatiques et consulaires avec elle. Depuis lors, les deux pays ont conclu des accords bilatéraux dans les domaines de la coopération technique et financière, de l’aviation civile, du transport routier des personnes et des marchandises, du commerce et de la protection des investissements.

