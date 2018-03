Les opposants au projet, syndicats, journaux de consommateurs et partis de gauche en tête, ont remis les 205'000 paraphes à la Chancellerie fédérale. Le nombre élevé de signatures – il s'agit du troisième meilleur résultat pour un référendum facultatif – «montre qu'une large parte de la population partage notre colère face à ce projet», écrit le syndicat Unia dans un communiqué. Pour les journaux de consommateurs «K-Tipp», «saldo», «Bon à Savoir» et «Tout compte fait», le nombre impressionnant de signatures est la preuve que les assurés veulent donner leur avis sur la façon dont les caisses de pension et les assurances gèrent leur argent. En décembre dernier, le Parlement a accepté une réduction de taux minimal de conversion des rentes du 2e pilier à 6,4% d'ici 2015 par une modification de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), qui concerne toutes les personnes actives en Suisse. Selon les opposants, ce changement signifierait une baisse de 10% des rentes de retraite. Le taux de conversion permet de calculer les rentes annuelles de retraite. Il correspond à un certain pourcentage du capital accumulé durant la phase active de l'existence. L'AVS, premier pilier du système d'assurance sociale suisse, censée couvrir le minimum vital au moment de la retraite, n'est pas concernée par cette baisse du taux de conversion. swissinfo et les agences

Baisse des rentes de retraite: on votera 08. avril 2009 - 11:36 Un référendum contre la baisse des rentes du deuxième pilier de la prévoyance professionnelle a abouti mercredi à Berne. Muni de plus de 200'000 signatures, le texte s'oppose à une réduction du taux de conversion décidée par le parlement. Les opposants au projet, syndicats, journaux de consommateurs et partis de gauche en tête, ont remis les 205'000 paraphes à la Chancellerie fédérale. Le nombre élevé de signatures – il s'agit du troisième meilleur résultat pour un référendum facultatif – «montre qu'une large parte de la population partage notre colère face à ce projet», écrit le syndicat Unia dans un communiqué. Pour les journaux de consommateurs «K-Tipp», «saldo», «Bon à Savoir» et «Tout compte fait», le nombre impressionnant de signatures est la preuve que les assurés veulent donner leur avis sur la façon dont les caisses de pension et les assurances gèrent leur argent. En décembre dernier, le Parlement a accepté une réduction de taux minimal de conversion des rentes du 2e pilier à 6,4% d'ici 2015 par une modification de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), qui concerne toutes les personnes actives en Suisse. Selon les opposants, ce changement signifierait une baisse de 10% des rentes de retraite. Le taux de conversion permet de calculer les rentes annuelles de retraite. Il correspond à un certain pourcentage du capital accumulé durant la phase active de l'existence. L'AVS, premier pilier du système d'assurance sociale suisse, censée couvrir le minimum vital au moment de la retraite, n'est pas concernée par cette baisse du taux de conversion. swissinfo et les agences