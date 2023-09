Ce qui attire les jeunes aux urnes

Une initiative privée en matière d’éducation politique: des jeunes au «bazar des partis» à Berne. Avec cette manifestation, l'organisation «discuss it» veut informer les jeunes en Suisse sur la démocratie. SRF

Les jeunes s'intéressent-ils à la politique en Suisse? Et si oui, quels sont les thèmes qui les mobilisent? Experte en démocratie, Stefanie Bosshard fait le point sur l'état actuel de la recherche.

En tant qu'ancienne directrice de la Fédération suisse des parlements des jeunes, la directrice de la Fondation suisse pour la démocratie est bien placée pour savoir ce que les jeunes en Suisse pensent de la politique et de la démocratie.

SRF: Les jeunes s'intéressent-ils vraiment à la politique?

Stefanie Bosshard: Les études montrent qu’environ 50% des jeunes s'intéressent plutôt ou même beaucoup à la politique. Cela vaut aussi bien pour la politique suisse que pour la politique internationale.

Pour quels thèmes manifestent-ils un intérêt particulier?

Selon les sondages, la politique climatique est actuellement en tête de liste. Viennent ensuite les thèmes liés à la discrimination et au racisme. La politique étrangère est un peu plus au centre de l'attention que la politique intérieure suisse. L'égalité des droits entre hommes et femmes intéresse également. Ce qui est passionnant, c'est qu'il s'agit de thèmes qui ne figurent normalement pas en tête de l'agenda politique au Palais fédéral.

Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles la moitié des jeunes ne s'intéressent pas à la politique?

Il n'existe pas beaucoup d'études approfondies sur cette question. Si on regarde le verre à moitié plein, on pourrait naturellement supposer que les jeunes en Suisse se portent très bien. Ils n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit. Si on aborde la question avec un point de vue plus critique, on pourrait dire qu'en Suisse, les jeunes entrent très souvent très tardivement en contact avec la politique ou avec les processus démocratiques.

Que faudrait-il entreprendre pour stimuler l'intérêt des jeunes pour la politique?

La génération plus âgée doit témoigner du respect et de la confiance à la jeune génération, lui montrer que son opinion est importante, qu'elle peut faire valoir son point de vue. Il faut que l'on ose entreprendre ce saut par-dessus le fossé des générations.

Il est également important que les jeunes reçoivent une bonne formation à la politique. Le renforcement de l’éducation civique représente une très grande chance pour la Suisse. Car si l'on ne comprend pas comment fonctionne un système démocratique, il est difficile d'y participer.

