Le SEQE englobe une cinquantaine d’établissements industriels qui génèrent au total 5 millions de tonnes de CO2 par an (environ un dixième des émissions de la Suisse). On trouve notamment parmi ces industries des producteurs de ciment, des raffineries de pétrole et des entreprises chimiques.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Émissions de CO2: la Suisse entre dans l’UE Luigi Jorio 16. janvier 2020 - 11:33 Depuis le 1er janvier de cette année, les entreprises suisses participent au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le mécanisme se base sur le principe «qui pollue paye». De quoi s’agit-il? Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) est un instrument de politique climatique qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre selon les principes de l’économie de marché. Il sert à diminuer les émissions des entreprises qui polluent plus. Comment cela fonctionne-t-il? Chaque année, les entreprises reçoivent gratuitement une quantité déterminée de droits d’émission. L’entreprise qui émet plus que ce qui lui a été attribué doit acheter des crédits supplémentaires, faute de quoi elle est sanctionnée. L’entreprise qui reste en dessous des niveaux attribués peut en revanche vendre ses quotas inutilisés. Il se crée ainsi un véritable marché du CO2 dans lequel les entreprises peuvent négocier les droits d’émission. Le nombre total des certificats d’émission est réduit chaque année. Qui y participe? En Suisse, les grandes entreprises qui ont des émissions de gaz élevées sont obligées de participer au SEQE. Les entreprises de moyenne dimension peuvent adhérer au système à titre volontaire. Une entreprise qui participe à l’échange de quotas d’émission est exemptée de la taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles. Le SEQE englobe une cinquantaine d’établissements industriels qui génèrent au total 5 millions de tonnes de CO2 par an (environ un dixième des émissions de la Suisse). On trouve notamment parmi ces industries des producteurs de ciment, des raffineries de pétrole et des entreprises chimiques. En Europe, le système réunit pratiquement 11'000 entreprises et centrales thermiques à combustibles fossiles qui émettent un total d’environ 2 milliards de tonnes de CO2 (45% des émissions de l’UE). Le système européen inclut aussi le trafic aérien. Pourquoi est-ce important? Dans le monde entier, des systèmes d’échange à l’échelle nationale ou régionale sont en vigueur ou en phase de mise en place. Le couplage de ces systèmes soumet les entreprises aux mêmes exigences climatiques, indépendamment de leur localisation. Pour la communauté internationale, la création d'un marché international du CO2 permettra d'atteindre les objectifs fixés dans l'Accord de Paris sur le climat. Depuis le 1er janvier, le système suisse est couplé à celui de l’UE. Cela permet aux entreprises suisses d’opérer sur le marché européen des émissions, qui est plus grand, et de bénéficier des mêmes conditions de concurrence que les entreprises européennes. Combien coûte une tonne de CO2? En Suisse, le prix d'une tonne de CO2 est passé de 40 francs en 2014 à 7,15 francs. Dans l'UE, les prix sont passés d'environ 5 euros en 2013 à environ 25 euros. L’échange de quotas d’émission est-il un instrument efficace? Oui, soutient l'Association suisse de l'industrie du ciment, pour qui ce système encourage les entreprises à être plus efficaces et à réduire davantage leurs émissions. Non, dit Greenpeace, pour qui seule une augmentation drastique du prix du CO2 – par exemple à 100 euros – contribuera à une véritable transformation du secteur industriel. Sinon, il continuera à être moins cher d'acheter des droits d'émission que d'investir dans des technologies moins polluantes.