Comment allez-vous voter le 13 février?

Keystone / Gian Ehrenzeller

Quatre objets, votre avis: participez au sondage de la SSR sur les votations!

Ce contenu a été publié le 21 décembre 2021 - 13:24

Autre langue: 1 ( fr original) Deutsch (de) Wie werden Sie am 13. Februar abstimmen?

Le peuple vote le 13 février 2022 sur quatre projets fédéraux. Au programme, deux initiatives populaires, qui demandent respectivement l’interdiction de l'expérimentation animale et de la publicité pour le tabac ciblant les jeunes et les enfants, ainsi que deux référendums, le premier sur un paquet d’aide destiné aux médias, le second contre l’abrogation d’un impôt sur les grandes sociétés au niveau national.

Nous aimerions savoir comment vous vous positionnez par rapport à ces quatre projets et si vous avez déjà décidé de glisser un oui ou un non dans l’urne.

Participez au sondage de la SSR, auquel vous accédez en cliquant iciLien externe.

