Comment les caricaturistes voient les relations entre la Suisse et l'UE

Valott

Depuis la rupture des négociations sur l'accord-cadre, les relations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) stagnent. swissinfo.ch a demandé à cinq caricaturistes de Suisse et des pays voisins d'illustrer cette situation complexe.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2022 - 18:30

Marc Leutenegger Le journalisme critique n’est pas le produit d’une société libre, mais sa condition préalable: c’est cette conviction qui pousse Marc Leutenegger à écrire sur la politique et les institutions sociales. Durant 15 ans, il a mené à bien cette mission pour un journal local zurichois. En novembre 2020, il a rejoint swissinfo.ch en tant que responsable de la rédaction regroupant les trois langues nationales (allemand, français, italien). Ester Unterfinger Formation de rédactrice photo au MAZ, l’École suisse de journalisme et de photoreportage de Lucerne. À partir de 2000, elle a travaillé en freelance et comme rédactrice photo pour différents médias. Depuis 2014 pour swissinfo.ch.

Dernièrement, la situation s’est résumée à des lettres: il y a d’abord eu celle de la Commission européenne comprenant dix questions à l’attention du Conseil fédéral, comme une sorte d’expression de son mécontentement. Puis une lettre des cinq grands groupes du Parlement européen à la Commission européenne, appelant à la reprise des relations de travail avec la Suisse. Et maintenant, les groupes parlementaires suisses adressent encore un appel similaire au Conseil fédéral.

Une bouteille jetée dans une mer à sec

S'il fallait encore une preuve du raidissement exceptionnel des relations entre la Suisse et l'Europe, on la trouverait dans cette correspondance. La relation a touché le fond avec la rupture de l'accord-cadre il y a un an. La marée est basse et, de part et d'autre, le monde politique jette des bouteilles dans une mer asséchée.

On peut encore trouver de nombreuses images pour illustrer cet état de fait, mais aucune discipline ne représente l'immobilisme de manière plus pertinente que la caricature. La rédaction de swissinfo.ch a donc demandé à cinq caricaturistes de renom de Suisse et de l'étranger d'illustrer la constellation politique en une seule image.

Voici ce qui en est ressorti...

Adene

Anne Derenne Anne DerenneLien externe est une dessinatrice de presse française qui vit depuis 2009 à Madrid, en Espagne. Ses travaux sont publiés dans des titres tels que Le Monde, Le Temps, Le Pèlerin sous le pseudonyme Adene. Elle dessine également pour différentes ONG. Anne Derenne est membre de l'association française de caricaturistes Cartooning for Peace. End of insertion

Ema

Emanuele Del Rosso Emanuele Del RossoLien externe publie ses illustrations dans des magazines en ligne et des journaux du monde entier. Parmi les clients de l'Italien figurent: The Japan Times, Le Monde, Courrier International, Alternatives Economiques, Le Temps et bien d'autres encore. Del Rosso est membre de Cartoon Movement, l'une des principales plates-formes de publication pour les caricatures politiques et le BD journalisme de qualité. Il est également membre de l'association de caricaturistes Cartooning for Peace. End of insertion

Widmer

Ruedi Widmer Originaire de Suisse alémanique, Ruedi WidmerLien externe dessine depuis 2000 pour différents titres en Suisse, comme le Tages-Anzeiger ou le magazine satirique Titanic. Ruedi Widmer a publié plusieurs livres et écrit des chroniques, notamment pour l'hebdomadaire Wochenzeitung. Pour le journal de sa ville natale, Winterthur, il dessine depuis deux décennies le format satirique «Les derniers secrets d'un monde rationnel», qui compte plus de 1100 séquences. End of insertion

Thomas Plaßmann

Thomas Plassmann Thomas PlassmannLien externe dessine depuis 1986 pour de nombreux magazines et journaux. Aujourd'hui, l'Allemand collabore avec les quotidiens Berliner Zeitung et Frankfurter Rundschau. Il a publié plusieurs livres et reçu de nombreuses distinctions, comme le «Prix de la caricature politique». End of insertion

Valott

Jaques Vallotton Le Suisse romand Jaques ValottonLien externe a marqué l'imagerie suisse avec ses livres de caricatures et ses travaux pour des dessins animés. De 1985 à 2000, il a été caricaturiste au quotidien Le Matin. Depuis 2014, il dessine chaque samedi un dessin politique pour le quotidien 24 Heures. End of insertion

Mots clés: Economie

Culture

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative