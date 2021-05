Comment rendre les réseaux sociaux à nouveau sociaux?

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg muss dem US-Kongress 2018 Red und Antwort stehen. Xinhua News Agency All Rights Reserved

Gewaltaufrufe, Verschwörungstheorien und Zensur: Der Ruf der sozialen Medien ist am Boden. Wie wird das Internet wieder zum Gewinn für die Demokratie?

Ce contenu a été publié le 04 mai 2021 - 17:22

Jonas Glatthard

Il a étudié les sciences politiques et du cinéma à l’Université de Zurich où il a découvert sa passion pour l’analyse de données et le cinéma international. Jonas a rejoint swissinfo.ch en 2020 pour travailler sur des récits et des visualisations basées sur des données. En savoir plus sur l’auteur.e | Multimedia

Soziale Medien sind zu einem unverzichtbaren Kanal für die öffentliche Debatte geworden. Doch als Demokratiegewinn wird das nur noch selten gesehen. Viel eher nimmt man sie wahr als Träger von Fake News, Verschwörungstheorien und Hassbotschaften. Gleichzeitig nehmen die Befürchtungen zu, dass private Tech-Unternehmen auf und mit ihnen zu viel Macht ausüben und unangenehme Stimmen verschwinden lassen. Die entfesselte Information ist zum Treiber der Polarisierung geworden.

Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör! SWI #Meinungsfreiheit-Serie Im Prinzip sollte alles glasklar sein. Sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) als auch im UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966) heisst es in Artikel 19: "Jede und jeder hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht schliesst die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut jeder Art zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten, sei es mündlich, schriftlich oder in gedruckter Form, durch Kunst oder durch ein anderes Medium seiner Wahl." In Europa bestätigt die Europäische Menschenrechts-Konvention (1950) die Meinungsfreiheit als rechtsverbindliches Recht (Artikel 10). Die Schweiz verankert diese Grundfreiheit in Artikel 16 ihrer Verfassung von 1999. In der Praxis bleibt jedoch vieles umstritten. Regierungen auf der ganzen Welt schützen das Recht auf freie Meinungsäusserung nicht, sondern unterminieren es zunehmend. In anderen Teilen der Welt nutzen Einzelne und Gruppen den Begriff "Meinungsfreiheit", um diskriminierende und hasserfüllte Äusserungen zu rechtfertigen. Doch obwohl sie ein universelles Recht ist, ist die Meinungsfreiheit kein absolutes Recht. Sie zu gewährleisten und anzuwenden, ist immer eine Gratwanderung. In einer neuen Serie befasst sich SWI swissinfo.ch mit diesen verschiedenen Aspekten, Herausforderungen, Meinungen und Entwicklungen rund um die Meinungsfreiheit – sowohl in der Schweiz als auch weltweit. Wir bieten eine Plattform für Bürgerinnen und Bürger, sich zum Thema zu äussern, bieten Analysen von renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und beleuchten Entwicklungen auf lokaler und globaler Ebene. Und natürlich sind die Leserinnen und Leser eingeladen, sich noch in diesem Frühjahr an der Diskussion zu beteiligen und ihre Stimme zu erheben. End of insertion

Was müsste geschehen, damit der soziale Austausch im Internet wieder hauptsächlich als Gewinn für die Demokratie angesehen wird? Wer kann die Polarisierung stoppen – und wie? Die Politik, indem sie Gesetze schafft? Die Techfirmen, indem sie sich Regeln geben? Oder die Zivilgesellschaft, indem sie sanktioniert, was ihr nicht guttut?

Gerade in der Gesellschaft sehen viele Expertinnen die Lösung. Der Wandel müsse von unten, von der Seite der Nutzerinnen und Nutzer her gedacht werden, argumentiert etwa Taiwans Digitalministerin Audrey Tang. Man könnte sagen: Der Wandel muss demokratisch entstehen.

Wie Länder weltweit soziale Medien regulieren wollen

Viele Länder versuchen indes, den Problemen mit neuen Gesetzen und Regulierungen beizukommen. Deutschland übernahm dabei mit dem "Netz-Durchsetzungs-Gesetz" (NetzDG) eine Vorreiterrolle. Von diesem Gesetz betroffen sind alle Plattformen mit mehr als zwei Millionen Nutzenden in Deutschland. Sie müssen dafür sorgen, dass Beschwerden sorgfältig geprüft und alle illegalen Inhalte innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. 2019 musste Facebook eine Strafe von 2 Millionen Euro bezahlen, weil es diesen Vorgaben nicht nachkam.

Das deutsche Gesetz ist ein Exporterfolg: Wissenschafterinnen und Wissenschafter des dänischen Think Tanks Justitia machten bis im Oktober 2020 insgesamt 25 Länder aus, die Gesetze diskutiert oder implementiert haben, welche vom NetzDG inspiriert sind.

Contenu externe

Die Problematik daran: Die Grundidee der Deutschen Vorlage lässt sich von weniger demokratischen Regierungen leicht missbrauchen. Die dänischen Forschenden merken in ihrem Bericht an, das "Netz-Durchsuchungs-Gesetz" beinhalte rechtsstaatliche Garantien und Schutz der freien Meinungsäusserung, die nicht von allen Ländern gleichermassen übernommen wurden.

So will Indien mit seinen neuen Regeln Inhalte verbieten, welche die "Einheit, Integrität, Verteidigung, Sicherheit und Souveränität Indiens" bedrohen – eine Formulierung, die wie geschaffen dazu scheint, unliebsame Stimmen zum Verstummen zu bringen.

Contenu externe

Auch Russland verweist in Regulierungen gegen Fake-News explizit auf das Beispiel NetzDG. Zudem wurde 2020 der rechtliche Rahmen geschaffen, damit das Internet in einem nicht näher definierten "Notfall" gleich komplett lahmgelegt werden kann.

Sperrung statt Inhalte verbieten in Ungarn und Polen

Während die meisten Länder damit beschäftigt sind, gefährliche oder unliebsame Inhalte im Internet zu verhindern, verfolgen Polen und Ungarn einen anderen Ansatz: Sie wollen unterbinden, dass Facebook und Co. Nutzerprofile sperren, solange die Posts keine Gesetze im Inland brechen.

Ungarns Justizministerin liess im Februar (auf Facebook) verlauten, die grossen sozialen Medien wollten "die Sichtbarkeit christlicher, konservativer, rechter Meinungen" einschränken. In Polen folgt die Konfrontation auf einen länger andauernden Streit zwischen Facebook und Politikern aus der Regierungspartei, welche wiederholt anti-LGBT-Botschaften in den sozialen Medien verbreitet haben und folglich von der Plattform verbannt wurden.

"Ohne Titel": Sara Qaed ist eine Cartoonistin aus Bahrain, die in Grossbritannien lebt. In ihren täglichen Karikaturen geht es um Flüchtlinge, Frauen, Korruption, Macht, menschliche Existenz und Widersprüche. Sara Qaed

"Es ist nicht einfach, die Meinungsfreiheit einzurahmen": André-Philippe Côté ist ein kanadischer Szenerist und Cartoonist. Er wurde vor allem durch seine Comics bekannt. Côte zeichnet für Tageszeitungen und Satire-Magazine. Jährlich erscheint eine Sammlung seiner besten Karikaturen und seine Kunst wird in grossen Ausstellungen gezeigt. Côté

Die indische Cartoonistin Rachita Taneja ist die Gründerin von Sanitary Panels, einem feministischen Webcomic auf Instagram, der Politik, Gesellschaft und Kultur kommentiert. Gegen Taneja wurde im Dezember 2020 ein Strafverfahren eingeleitet. Sie habe mit einer Karikatur angedeutet, dass der Oberste Gerichtshof Indiens gegenüber der regierenden Bharatiya Janata Party befangen sei. sanitraypanels

Wang Liming, der unter dem Pseudonym Rebel Pepper arbeitet, ist ein chinesischer Karikaturist, der für seine antikommunistischen satirischen Cartoons berühmt ist. Der Uigure wurde wiederholt von der Regierung verfolgt, weil er Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas verspottet hatte. Seit 2014 kann er nicht mehr nach China einreisen, weil es für ihn zu gefährlich ist. Rebel Pepper

"Ein blutbefleckter Tag der bewaffneten Streitkräfte in Myanmar", ebenfalls von Wang Liming. Im Juni 2017 begann er als hauptberuflicher politischer Karikaturist bei RFA Radio Free Asia in den USA zu arbeiten. Rebel Pepper

"Vom Tiananmen nach Hongkong": Patrick Chappatte, der schweizerisch-libanesische Wurzeln hat, zeichnet für renommierte internationale Medien wie Herald Tribune, Der Spiegel und New York Times. Diese beschloss 2019, keine Pressekarikaturen mehr zu zeigen. Seit 2010 ist der Weltbürger Chappatte Präsident der Stiftung "Cartooning for Peace". Friedensnobelpreisträger Kofi Annan war Inspirator und Ehrenpräsident der Schweizer Stiftung. Chappatte

Angel Boligán Corbo stammt ursprünglich aus Kuba und schloss 1987 sein Studium der Bildenden Künste in Havanna ab. Seit 1992 lebt er in Mexiko, wo er als Karikaturist für die Zeitung El Universal, die Zeitschrift Conozca Más und das politische Magazin El Chamuco arbeitet. Ausserdem ist er Gründer der Agentur CartonClub, die politische Cartoons vertreibt. Boligan

Der japanische Cartoonist Norio Yamanoi verbrachte zehn Jahre in Frankreich, wo er als Regisseur Kurzfilme realisierte. Nach seiner Rückkehr nach Japan veröffentlicht er wöchentlich einen Cartoon in AERA, einem japanischen Wochenmagazin. Jedes Jahr reist er für zwei Monate um die Welt, um mit seinen Cartoons für Toleranz und Frieden zu werben. No_Rio

"Zensur - Die Auferstehung": Seit über 40 Jahren arbeitet Arnaldo Angeli Filho ausschliesslich als politischer Karikaturist für die Zeitung Folha de S.Paulo und für Universo OnLine (UOL) in Brasilien. Er realisierte auch animierte Comics für das Internet und für Cartoon Network. Sechzehn Mal wurde er als bester Cartoonist Brasiliens ausgezeichnet. Angeli

Hani Abbas ist ein syrisch-palästinensischer Karikaturist, der 1977 im palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk in Syrien geboren wurde. Nach der Veröffentlichung einer Karikatur auf Facebook im Jahr 2012 musste er aus Syrien fliehen und in der Schweiz um Asyl nachsuchen. Inzwischen hat er sich in der Schweiz niedergelassen und prangert immer wieder in Karikaturen die Gräueltaten des Krieges an. Hani Abbas

"Keine politischen Karikaturen mehr in der New York Times": Marco De Angelis ist ein italienischer Journalist, redaktioneller Karikaturist, Illustrator vieler Kinderbücher und Grafikdesigner. Er wurde 1955 in Rom geboren und veröffentlichte ab 1975 in 200 Zeitungen in Italien und im Ausland. Jahrelang war er Journalist und Karikaturist für die Tageszeitungen La Repubblica, Il Popolo und Il Messaggero. Er ist Chefredakteur des Online-Magazins Buduàr. CartoonArts International und The New York Times Syndicate (vor 2019) vertreiben seine Werke weltweit. M. De Angelis

"Bewerten Sie zuerst meine Arbeit vom 1 bis 5." Der Autodidakt und Karikaturist Aleksey Merinov arbeitet seit 1988 bei der Zeitung Moskovskij Komsomolets in Moskau. Er illustriert politisch zweideutige Bücher wie das Strafgesetzbuch, das Steuergesetzbuch oder eine Sammlung von Zitaten von Wladimir Putin. Aleksey Merinov

"Er zeichnete zuerst": David Pope begann Mitte der 1980er-Jahre mit Cartoons für verschiedene australische Publikationen, die sich mit der Arbeiterbewegung und der Umweltbewegung befassten. Als freier Karikaturist zeichnete er unter dem Pseudonym Heinrich Heinz. Seit er 2008 fest bei der Canberra Times angestellt wurde, veröffentlicht Pope unter seinem eigenen Namen. Pope

"Ich darf nicht, ich darf nicht zeichnen, ich darf nicht Mohammed zeichnen..." Jean Plantureux oder Plantu, wie er seine Werke zeichnet, veröffentliche seine erste Karikatur zum Vietnamkrieg 1972 in der Zeitung Le Monde. Seither ist er in viele Medien in den Schlagzeilen. Im Jahr 2006 organisierte er mit Kofi Annan, dem Ex-Generalsekretär der Vereinten Nationen, ein Symposium in New York, bei dem Cartooning for Peace gegründet wurde. Plantu

Das zeigt: Was für einige die Bekämpfung von Hass ist, dient anderen für Zensur. Dass Meinungsfreiheit nicht einfach bedeutet, ungehindert alles sagen zu dürfen, ist für Petra Grimm, Professorin für digitale Ethik an der Hochschule der Medien Stuttgart, klar: "Die Meinungsfreiheit ist, wie die Freiheit grundsätzlich, immer mit bestimmten Schranken verbunden."

Aktivistin sieht Handlungsbedarf in der Schweiz

In der Schweiz fehlen bisher spezifisch auf die sozialen Medien abgestimmten Regulierungen. Netz-Aktivistin Jolanda Spiess-Hegglin, die mit der Organisation Netzcourage an vorderster Front gegen Hass im Netz kämpft, sieht Handlungsbedarf. Sie sagt: "Eine Bundesrätin müsste entscheiden: Jetzt berufen wir eine Arbeitsgruppe ein und arbeiten ein Hate-Speech-Gesetz aus."

Jolanda Spiess-Hegglin. © Keystone / Gaetan Bally

Es sei zu einfach, mit diskriminierenden oder bösartigen Aufrufen davonzukommen indem man etwa sage, man sei gehackt worden oder jemand anderes habe sich hinter den Computer gesetzt.

Ethikerin Grimm wiederum betont, nicht nur die Politik stehe in der Pflicht: "Es ist auch eine Verantwortung der Tech-Unternehmen, eine Verantwortung zur Selbstkontrolle."

In einigen Ländern rufen Facebook oder Twitter mittlerweile selbst nach deutlicheren Regulierungen. Spiess-Hegglin überzeugt das nicht: "Wenn Unternehmen vom Staat klarere Regeln fordern, ist das, als ob ein Mörder sagen würde: 'Ihr müsst mir doch kein Messer verkaufen, sonst morde ich halt!'"

Das Geschäft mit den Klicks als Kernproblem

Die kommerziellen Sozialen Plattformen werden sich kaum von sich aus wesentlich ändern. Das Grundproblem sei strukturell, so Grimm: "Nachrichten, die sehr spektakulär sind, die etwas über die Wahrheit hinausgehen oder vor allen Dingen die Gemüter erhitzen, werden besonders häufig angeklickt. Und Klicks sind natürlich das Geschäft der sozialen Medien." Spiess-Hegglin fasst es so zusammen: "Die sozialen Medien lassen Hassrede zu, weil es Klicks und damit Geld bringt."

Was ist der Ausweg? "Es bräuchte ein alternatives soziales Netzwerk, das nach den Prinzipien eines öffentlich-rechtlichen Verständnisses funktioniert, das Kommunikation ermöglicht, ohne dass es kommerziell ausgebeutet wird", fordert Grimm.

Prof. Petra Grimm. Radmila Kerl

Was der Professorin vorschwebt, existiert bereits. Zum Beispiel in Taiwan: Die Plattform PTT, häufig beschrieben als das Reddit Taiwans, wird von der Nationalen Universität finanziert, unabhängig von Werbegeldern oder Shareholdern.

Audrey Tang, Taiwans Digitalministerin, stellt dieses System im Interview mit SWI swissinfo.ch den kommerziellen Anbietern, von ihr als "anti-soziale" Medien bezeichnet, als gesellschaftlich wertvolleres Beispiel gegenüber.

"Wir brauchen ein neues Narrativ"

Damit sich die sozialen Medien zum Besseren wandeln, müsse der Druck aus der Gesellschaft kommen, erklärt Tang. Ein Beispiel: In Taiwan verlangte die Zivilgesellschaft erfolgreich nach mehr Transparenz in der Politik. "Diese hart erkämpfte, radikale Transparenz hinsichtlich politischer Kampagnenfinanzierung wurde zur Norm." Dieser beugt sich in Taiwan nun auch Facebook und legt politische Werbung in Echtzeit offen: "Wir haben dafür kein Gesetz eingeführt. Es basiert einzig auf sozialen Sanktionen."

Fabrizio Gilardi, der als Professor für Politikwissenschaft zum Thema Digitalisierung forscht, betont ebenfalls, dass man sich grundsätzliche Gedanken machen muss darüber, wie das Miteinander in der digitalen Welt gestaltet ist: "Es ist nicht primär eine juristische Frage, sondern eine Frage, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen."

Auch im direkten Austausch miteinander muss es ein Umdenken geben, zeigt sich Spiess-Hegglin überzeugt: "Wir müssen lernen, eine Kommunikation zu pflegen, die nicht ausartet." Sie hält fest: "Die sozialen Medien sind grundsätzlich ein Geschenk, gerade für Aktivist*innen, die in den traditionellen Medien kaum gehört werden."

"Es geht darum, eine Tugendkultur der sozialen Medien von der Nutzerseite her aufzubauen", ist Grimm überzeugt. "Wir brauchen ein neues Narrativ. Dieses Narrativ müsste optimistischer und werteorientierter sein." Es brauche Anstrengungen mit politischer Unterstützung, um Alternativen zu den kommerziellen Tech-Giganten zu schaffen. "Das müsste mindestens europäisch sein" – die Schweiz sei da mitgemeint.