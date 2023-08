Cours accéléré sur la démocratie

Vous souhaitez acquérir de précieuses connaissances sur les élections, les votations et les partis politiques et en savoir plus sur les curiosités de la démocratie suisse?

Dans ce cas, notre cours via newsletter est fait pour vous! Nous vous enverrons gratuitement une newsletter hebdomadaire vous informant des principales particularités de la démocratie suisse.

Contenu du cours

Dans notre cours, vous apprendrez qui a le droit de vote en Suisse, quels partis soutiennent quoi, comment les élections et les résultats des votations sont mis en œuvre en Suisse, ce qui distingue la démocratie suisse des autres démocraties et bien d’autres choses encore.

Interactif

Notre cours accéléré est interactif, tout comme la démocratie. Vous avez la possibilité de poser des questions auxquelles il est répondu sur une page de Foire aux questions (FAQ), de discuter avec d’autres utilisateurs et utilisatrices et de partager vos contributions et vos opinions.

Ressources complémentaires

Nous vous proposons des liens vers des articles et des vidéos pour vous aider à mieux comprendre le système démocratique suisse.

