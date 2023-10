Elections fédérales: ces soucis qui guident les choix de l’électorat

Illustration: Helen James / swissinfo.ch

Alors que les primes d'assurance maladie ont fortement augmenté, les coûts de la santé sont devenus la principale préoccupation de la population. Aucun parti ne devrait toutefois en profiter. En revanche, l’immigration, qui préoccupe beaucoup la Cinquième Suisse, reste un thème porteur.

Ce contenu a été publié le 09 octobre 2023 - 11:00

Sarah Bütikofer

À la veille des élections, les Suisses se préoccupent surtout des coûts élevés de la santé. Le thème des primes d'assurance maladie arrive à nouveau en tête des défis politiques. C'est ce que révèle l'édition de septembre du baromètre électoral de la Société suisse de radiodiffusion (SSR).

Pour quatre personnes sur dix, les coûts des primes d'assurance maladie sont le premier problème que la politique doit résoudre. Depuis la fin de la pandémie, cette thématique est revenue au premier plan.

La figure 1 présente les trois domaines de problèmes politiques les plus importants pour la population:

SRF-SWI

Les effets du changement climatique continuent de préoccuper fortement la population, notamment lors de journées d'automne exceptionnellement chaudes pour la Suisse. Mais on constate toutefois une érosion de l'importance accordée à ce thème par rapport aux dernières élections.

Depuis 2019, la part de la population qui considère la gestion du changement climatique comme l'un des trois plus grands défis a diminué. En automne 2021, près de la moitié de la population (44%) considérait le changement climatique comme le problème politique le plus important de Suisse. Aujourd'hui, cette proportion n’est plus que de 37%.

On constate une évolution inverse en ce qui concerne le sujet l'immigration en Suisse. Cette thématique n'a cessé de gagner en importance ces dernières années et se trouve à nouveau en tête de liste, comme c'était le cas il y a quelques années.

Une approche différente au sein de la diaspora

Dans l'ensemble, les Suisses de l'étranger voient la situation de manière assez similaire à celle des Suisses de l'intérieur, à quelques différences près, surtout dans le haut du classement.

Les expatriées et expatriés sont moins nombreux à considérer les primes d'assurance maladie comme un défi majeur. La gestion du changement climatique est au même niveau. Quant à l'immigration, elle est un défi plus important à l'étranger qu’à l’intérieur des frontières.

La figure 2 montre l'ordre dans lequel les Suisses de l'étranger considèrent les défis politiques:

SRF-SWI

On constate également quelques différences en ce qui concerne les enjeux secondaires. La réforme de la prévoyance vieillesse préoccupe moins la cinquième Suisse.

Celles et ceux qui ne sont pas intégrés dans le système de sécurité sociale helvétique ou qui sont à la retraite sont moins concernés par les réformes que les personnes qui vivent en Suisse et prévoient d’y rester après leur retraite.

Les Suisses de l'étranger accordent en revanche un peu plus d'importance aux bonnes relations avec l'UE et à la gestion de l'indépendance et de la souveraineté de la Suisse.

Mobilisation sur la base des compétences

Le changement climatique et l'immigration sont des thèmes particulièrement controversés sur le plan politique. Il y a quatre ans, à l'approche des élections nationales de 2019, le débat sur le changement climatique était omniprésent et a généré une forte mobilisation. En revanche, la thématique de l'immigration, qui avait marqué plusieurs élections parlementaires en Suisse, était beaucoup moins pertinente. Une situation reflétée par le résultat des urnes.

Particulièrement explosifs, ces thèmes sont primordiaux dans les choix électoraux. Les partis considérés par l’électorat comme porteurs de solutions dans le domaine concerné peuvent en général faire le plein de voix.

La mobilisation conjointe de la thématique du climat et de la sous-représentation des femmes en politique, également très présente en 2019, a conduit à une victoire électorale des Vert-e-s et des Vert’libéraux. En revanche, l'UDC, qui a remporté de nombreuses victoires grâce à une forte mobilisation sur le thème de l'immigration, a nettement reculé.

En cette année électorale, la situation est différente. La gestion du changement climatique figure toujours en tête de liste des priorités, mais les autres thèmes préoccupent tout autant, sinon plus, une grande partie de l’électorat.

Influence de la perception des problèmes sur le choix électoral

Quelle est l'influence de l’importance accordée aux différents problèmes politiques sur le vote? Ou, plus concrètement, quel thème sera en mesure de faire la différence dans les élections?

Comme le montre l’enquête menée dans le sillage des élections de 2019, les électrices et électeurs ont voté pour un parti écologiste lorsque ce thème était une priorité absolue pour eux. De l'autre côté de l'échiquier politique, l'UDC ne se profilait pas sur des thèmes prioritaires de la campagne électorale de 2019, ce qui a entraîné des pertes de voix.

L’évolution des préoccupations prioritaires de la population modifie les équilibres électoraux. De nombreux électeurs et de nombreuses électrices continuent de considérer le changement climatique comme un défi politique majeur. Mais le thème a perdu de l’importance pour d’autres.

Il en va de même pour l'immigration. Celle-ci est surtout considérée comme un gros problème par l'électorat de l'UDC, alors que pour de nombreux autres électeurs et électrices, il ne s'agit pas d'un enjeu majeur. Étant le plus grand parti de Suisse, l’UDC tirera un net bénéfice de ce thème si elle parvient à mobiliser ses partisans et partisanes sur cette question.

Pour les électeurs et électrices qui ne considèrent pas la gestion du changement climatique comme une priorité, il existe des partis qui ont une meilleure offre globale à proposer que les partis écologistes. En effet, les deux partis «verts» sont principalement associés à la thématique du climat. Cela vaut pour l’électorat de Suisse comme de l'étranger. Même si, il y a quatre ans, les Suisses de l'étranger ont davantage voté pour les partis écologistes..

Aujourd'hui, les primes d'assurance maladie figurent également en tête des préoccupations. Mais contrairement aux thèmes du climat et de l'immigration, aucun parti ne se profile comme le plus compétent dans ce domaine.

Par conséquent, aucun parti ne devrait spécifiquement tirer profit des préoccupations au sujet des coûts de la santé. Il est fort possible que les électeurs et électrices retournent vers les partis qui ont habituellement leurs faveurs. Nous aurons les réponses à ces questions le 22 octobre prochain.

>> Revoir notre débat filmé sur la place de la Cinquième Suisse au Parlement:

Texte relu et vérifié par David Eugster, traduit de l’allemand par Mary Vakaridis

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative