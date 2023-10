Les Suisses ont voté pour renouveler leur Parlement

Des milliers de candidatures ont été présentées, mais seules 246 personnes siégeront au Parlement. La plupart des résultats devraient être connus d'ici dimanche soir. Christian Beutler/Keystone

Les urnes ont fermé à midi en ce dimanche d'élections fédérales en Suisse et les premiers résultats sont tombés. Les derniers sondages s'attendent à ce que le Parlement soit légèrement plus à droite et nettement moins vert à l'issue de ces législatives. Notre suivi.

Pauline Turuban

Olivier Pauchard

Les derniers développements:

Le peuple suisse élit dimanche un nouveau Parlement pour la législature 2023-2027.

Les 200 sièges du Conseil national (Chambre basse) sont en jeu, ainsi que 44 des 46 sièges du Conseil des Etats (Chambre haute).

Les urnes ont fermé à midi. Les premières projections des résultats nationaux seront connues à 16h00.

La composition totale du Conseil national sera connue dès ce dimanche, ainsi qu'une partie du Conseil des Etats.

Les éventuels seconds tours pour le Conseil des Etats auront lieu dans les cantons concernés en novembre.

Les derniers sondages prédisent un net recul des partis écologistes et une victoire de l'UDC (droite conservatrice).

Le Parti socialiste (PS) devrait récupérer une partie des voix des Vert-e-s, le PLR (droite libérale) perdre légèrement du terrain.

Le score du Centre, au coude-à-coude avec le PLR, sera à observer de près.

Un nombre record de candidatures au Conseil national ont été déposées: plus de 5900, dont 41% de candidatures féminines.

La participation au scrutin est difficile à prévoir à ce stade.

Les noms de quelques parlementaires commencent à être connus en ce début d'après-midi. Dans le demi-canton de Nidwald, l'unique siège au Conseil national a été attribué à la centriste Regina Durrer-Knobel. A Obwald, l'UDC sortante Monika Rüegger est élue. En Appenzell Rhodes-Extérieures, l'UDC sortant David Zuberbühler pourvoit le siège. En Appenzell Rhodes-Intérieures, c'est le centriste sortant Thomas Rechsteiner. Les sièges des cantons de Glaris et d'Uri sont également attribués, respectivement à l'UDC Markus Schnyder et au centriste Simon Stadler.

Il faudra toutefois attendre la fin de la soirée pour connaître le visage du nouveau Conseil national. Sur les 200 membres, 29 ne se représentent pas.

Les partis et leur positionnement UDC: Union démocratique du centre - droite conservatrice PS : Parti socialiste - gauche PLR : Parti libéral radical - droite Le Centre : centre PSE : Parti écologiste suisse (Vert-e-s) - gauche PVL : Parti vert'libéral - centre End of insertion

En revanche, ce n'est qu'à la fin novembre que la composition définitive du Conseil des Etats sera connue, à l'issue des derniers seconds tours de scrutin. Sept sénateurs et une sénatrice ne se représentent pas, sur les 46 membres.

Treize membres du Conseil des Etats ont déjà leur siège assuré Actuellement neuf sièges sont déjà attribués sur 46: le conseiller aux Etats d'Appenzell-Rhodes Intérieures Daniel Fässler (Centre) a été réélu à une large majorité par la Landsgemeinde le 30 avril. Le demi-canton n'a qu'un représentant au Conseil des Etats, qu'il est le seul à ne pas élire lors des élections fédérales. Dans le demi-canton d'Obwald, le sortant Erich Ettlin (Le Centre) a été réélu tacitement, aucune candidature pour les Etats n'ayant été annoncée dans les délais pour tenter de le détrôner. A Nidwald, le PLR Hans Wicki a été comme attendu réélu. L'unique siège nidwaldien à la Chambre des cantons reste ainsi en mains du PLR. En Appenzell Rhodes-Extérieures, l'électorat a désigné Andrea Caroni (PLR, sortant). Dans le canton de Glaris, le PLR Benjamin Mühlemann et le Vert sortant Mathias Zopfi sont élus. Dans les Grisons, les deux sortants, le centriste Stefan Engler et le PLR Martin Schmid, sont réélus. A Schaffhouse, un des deux sièges est pourvu par l'UDC Hannes Germann, qui a obtenu la majorité absolue. Dans les autres cantons, selon les premiers résultats, quatre sortant-es ont déjà dépassé la majorité absolue. Il s'agit de la socialiste bâloise Eva Herzog, candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral en décembre dernier, du PLR argovien Thierry Burkart, le président du parti, du socialiste zurichois Daniel Jositsch, candidat pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral, et du centriste soleurois Pirmin Bischof.

L'UDC donnée gagnante et les Vert-e-s en net recul

En 2019, la domination UDC/PLR avait été bousculée par une vague verte. D'après le dernier baromètre électoral de la SSR, publié il y a dix jours, il faut s'attendre cette année à une perte de terrain des Vert-e-s et des Vert’libéraux. Le Parti socialiste devrait profiter du recul des écologistes en récupérant une partie de leur électorat et amortir ainsi la dégringolade de la gauche.

Mais c'est la droite conservatrice incarnée par l'UDC qui devrait sortir grande gagnante de ces législatives, à la faveur d'un retour des questions migratoires en tête des préoccupations de l'électorat suisse. Ces tendances laissent présager un glissement à droite sous la Coupole, qui devrait toutefois être atténué par le léger recul du PLR.

Le score du Centre, au coude-à-coude avec le PLR dans les intentions de vote, sera à observer de près car, s'il lui ravissait la place de 3e force politique du pays, la composition du Conseil fédéral pourrait être remise en question.

Il n'est pour l'heure pas possible de prédire si la participation sera en hausse ou en baisse par rapport aux 45,1% de 2019. Un sondage mené il y a cinq jours par l'agence Keystone-ATS sur le vote anticipé dans les grandes villes n'a pas permis de dégager de tendance claire.

