Guerres et conflits armés: la Suisse doit-elle en faire plus?

Le Proche-Orient s'embrase à nouveau, la guerre fait toujours rage en Ukraine, les coups d'Etat se succèdent en Afrique: les crises se multiplient dans le monde. Face à ce phénomène, le principe de neutralité est mis sous pression et la diplomatie helvétique peine à trouver sa voie. La Suisse en fait-elle assez? Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 13 octobre 2023 - 11:00

Claire Micallef

Samedi dernier, le conflit israélo-palestinien a resurgi de manière brutale sur le devant de l'actualité. Le Hamas a lancé une attaque à grande échelle contre Israël, faisant plus de mille morts, dont une grande partie de civils. L'armée d'Israël a répliqué en frappant la bande de Gaza, fief du mouvement islamiste palestinien, faisant des centaines de victimes. Le Premier ministre israélien a déclaré la guerre et des centaines de milliers de réservistes ont été mobilisés.

Ce regain de violence au Proche-Orient fait craindre un embrasement général de la région, alors même que les crises et les conflits se multiplient dans le monde. La guerre en Ukraine dure depuis plus d'un an et demi et aucune issue ne semble proche. Le mois dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire éclair pour s'emparer de la région contestée du Haut-Karabakh. Enfin, l'Afrique a récemment été marquée par plusieurs coups d'Etat.

Alors, dans un monde en crise, comment la diplomatie suisse doit-elle, selon vous, se comporter? Faut-il défendre une vision stricte de la neutralité ou faut-il parfois choisir son camp? La Suisse en fait-elle assez ou devrait-elle en faire plus, ou faire autrement? Notre espace de discussion ci-dessous vous donne la parole et vous permet de débattre avec l'ensemble de la population, dans les quatre langues nationales et en anglais.

