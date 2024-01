La 13e rente AVS, une solidarité nécessaire avec nos aînés ou une mesure "arrosoir"?

KEYSTONE/Gaetan Bally

Cheval de bataille de l'Union syndicale suisse (USS), l'initiative pour une 13e rente AVS, intitulée "Mieux vivre à la retraite", est soumise à votation populaire le 3 mars prochain. Une nécessité pour contrer la précarisation des retraités, selon les milieux syndicaux et de gauche et une partie de l'UDC. Une mesure "arrosoir", selon l'aile dure du parti conservateur et le reste du bloc bourgeois (PLR, le Centre, PVL). Et vous, qu'en pensez-vous?

Ce contenu a été publié le 25 janvier 2024 - 09:00

Julien Furrer, RTS

Autre langue: 1 ( fr original) Italiano (it) 13esima AVS: solidarietà necessaria o misura a innaffiatoio?

L’initiative demande que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS perçoivent chaque année un supplément correspondant à un douzième de leur rente annuelle. Ce supplément n'entraînera ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.

La mesure est jugée trop chère et "arrosoir", selon l'aile dure de l'UDC et le reste du bloc bourgeois (PLR, le Centre, PVL).

Droit constitutionnel à une couverture de base des besoins vitaux

n vertu de la Constitution, les rentes de vieillesse du 1er pilier doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée.

Or les auteurs de l’initiative considèrent que le montant actuel des rentes de vieillesse AVS est trop bas pour les classes de revenu inférieures à moyennes.

En outre, selon les initiants, pour une large part de la population, en particulier les femmes, ce revenu n’est pas ou trop peu complété par la caisse de pension (2e pilier).

Une mesure trop chère et pas assez ciblée

En cas d’acceptation de l’initiative, les dépenses annuelles de l’AVS augmenteraient. Selon les opposants, les charges supplémentaires accentueraient les problèmes financiers de l’AVS liés à l’augmentation de l’espérance de vie et au fait que la génération du baby-boom atteint progressivement l’âge de la retraite.

En outre, sur le plan de la politique sociale, l’octroi d’un tel supplément aux retraités des classes de revenus plus élevées ne se justifierait guère, la 13e rente AVS étant en effet donnée à tout le monde, du retraité le modeste au milliardaire. Ce qui fait dire aux opposants que la mesure serait "arrosoir", c'est-à-dire pas assez ciblée.

