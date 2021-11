La 5e Suisse a aussi largement soutenu la loi Covid

Une fois n'est pas coutume, les Suisses de l’étranger ont voté dimanche comme leurs compatriotes au pays, avec toutefois un soutien plus net à la loi Covid-19. © Keystone / Christian Beutler

Avec 68% de oui, les Suisses de l’étranger ont accepté la loi Covid-19 de manière plus nette que leurs compatriotes au pays, mais un peu moins massivement qu’en juin. Sur les autres objets, la population expatriée ne s’est pas distinguée.

Ce contenu a été publié le 29 novembre 2021 - 13:55

La loi Covid-19, qui sert de base légale à l’utilisation du passe sanitaire, a été clairement acceptée dimanche en votation par 62% de l’électorat et quasiment tous les cantons.

Du côté des citoyennes et citoyens expatriés, le soutien au texte a été un peu plus large encore. Il a été accepté dans les 12 districts de Suisses de l’étranger pour lesquels on dispose de statistiquesLien externe, avec des scores avoisinant quasiment partout les 70% de oui.

Pour la politologue Martina Mousson, c’est une évolution notable par rapport au dernier sondage de l’institut gfs.bern paru le 17 novembre. A dix jours du scrutin, 49% des personnes expatriées interrogées prévoyaient de voter non à la loi Covid. Le sondage semblait indiquer que les Suisses de l’étranger étaient plus critiques que le reste de la population à l’égard du certificat vaccinal et craignaient davantage une surveillance de masse induite par les mesures sanitaires. Mais «l’analyse des intentions de vote de ce groupe est très incertaine et toujours sujette à caution», rappelle Martina Mousson.

Pour la cheffe de projet à gfs.bern, une piste d’explication pourrait toutefois être que la formation de l’opinion est un peu plus tardive chez la population expatriée, et davantage influencée par la situation médiatique. «Or, un monitoring montre que les arguments du camp du oui ont gagné de la visibilité dans les médias à la fin de la campagne», souligne-t-elle.

La dégradation récente de la situation épidémiologique en Suisse et dans de nombreux pays pourrait aussi contribuer à expliquer ce résultat, ou la crainte de voyages plus laborieux en cas de suppression du passe sanitaire.

Soutien moins élevé qu’en juin

Martina Mousson relève par ailleurs que le soutien des Suisses de l’étranger à la loi Covid-19 s’est légèrement effrité depuis le premier vote sur la question en juin dernier, même s’il reste haut. A l’époque, la diaspora helvétique avait soutenu le texte à plus de 75%.

Quoique cette petite diminution soit «difficilement explicable avec certitude», la politologue la juge intéressante, car l’évolution inverse a été observée chez les Suisses du pays: dans une note de blogLien externe publiée dimanche, l’institut gfs.bern note que la légitimation de la politique sanitaire du gouvernement a augmenté entre juin et novembre dans presque tous les cantons, sauf cinq cantons latins.

Pas de surprise sur les autres objets

Sur les deux autres objets, la Cinquième Suisse a voté comme on pouvait s’y attendre sur la base du dernier sondage, et de manière quasiment identique au reste de la Suisse. L’initiative pour des soins infirmiers forts a ainsi été acceptée par 60% de la diaspora helvétique, et 61% de la population générale.

«C’est tout de même assez exceptionnel qu’une initiative syndicale réussisse dans les urnes, mais cela résulte clairement du contexte actuel», commente Martina Mousson.

«Les difficultés du personnel infirmier, qui existaient déjà avant le coronavirus, ont été mises en lumière par la pandémie et cette problématique est commune à de nombreux pays: tout le monde a peur de devoir être hospitalisé et de ne pas être soigné correctement», dit la politologue.

Pas de surprise non plus en ce qui concerne l’initiative sur la justice, qui voulait que les juges du Tribunal fédéral soient tirés au sort afin de garantir leur indépendance. Les sondages prédisaient son échec, elle a finalement été rejetée par 67% de la Cinquième Suisse et 68% de l’ensemble des citoyennes et citoyens.

«C’était non d’entrée de jeu, tout simplement car on ne veut pas remplacer un système qu’on connaît par un autre dont on ignore s’il fonctionnera», résume Martina Mousson.

Pas de surmobilisation de la 5e Suisse

Alors que le taux de participation national a atteint un niveau historique dimanche (65,7%), il n’en a pas été de même du côté de la Cinquième Suisse. Dans les 12 districts de Suisses de l’étranger, un peu plus de 38’200 bulletins ont été rentrés sur 141'300 personnes inscrites, soit un taux de participation de 27%, dans la moyenne enregistrée sur les cinq dernières années.

Même si les objets soumis au vote étaient susceptibles d’intéresser à l’international, il s’agissait avant tout de sujets de politique intérieure, ce qui explique que la population expatriée ne se soit pas particulièrement mobilisée.