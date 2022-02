La 5e Suisse s’est distinguée en soutenant nettement l’aide aux médias

Contrairement à leurs compatriotes au pays, les Suisses de l’étranger ont nettement soutenu le paquet d’aides aux médias lors des votations fédérales du 13 février 2022. © Keystone / Christian Beutler

Si la diaspora suisse avait été seule à voter dimanche, le paquet d’aides aux médias aurait été accepté à plus de 60%. Les Suisses de l’étranger ont aussi accepté les restrictions publicitaires sur le tabac, plus massivement que leurs compatriotes au pays. La participation est restée moyenne.

Ce contenu a été publié le 14 février 2022 - 14:45

Pauline Turuban Ma spécialité est de raconter des histoires, de décrypter ce qui se passe en Suisse et dans le monde à partir de données et de statistiques. Expatriée en Suisse depuis plusieurs années, j’étais auparavant journaliste multimédia à la Radio Télévision suisse (RTS). Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue française

Une nette majorité (près de 55%) des Suisses ont rejeté ce dimanche un paquet d'aides à destination des médias. Ficelé par les autorités, le projet prévoyait d’allouer une enveloppe de 151 millions de francs supplémentaires par an aux journaux, radios et télévisions privées ainsi qu'aux nouveaux médias en ligne afin de garantir la diversité et la qualité de l'information.

Mais du côté des citoyennes et citoyens expatriés, le texte a reçu un accueil bien différent: 62% des Suisses de l’étranger ont glissé un oui dans leur enveloppe de vote. L’approbation l’emporte dans les 12 districts pour lesquels on dispose de statistiquesLien externe détaillées.

Contenu externe

Pour la politologue Martina Mousson, ce net décalage entre le vote des Suisses de l’intérieur et celui des expatrié-es résulte moins de l’argument financier que d’une grande différence de perception du subventionnement des médias.

«Alors qu’il y a beaucoup de scepticisme en Suisse, les Suisses de l’étranger vivent souvent dans des contextes où l’Etat aide déjà les médias sans que cela ne pose de problème», relève la spécialiste de l’institut gfs.bern. Elle cite notamment l’exemple de la Suède, qui soutient ses médias de manière assez prononcée tout en figurant en haut des classements en matière d’indépendance des médias publics.

L’initiative sur le tabac plébiscitée

Avec plus de 70% de oui, les Suisses de l’étranger ont également accepté l’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac», de manière plus massive encore que leurs compatriotes au pays.

Contenu externe

Dans son ensemble, la population helvétique a voté à près de 57% en faveur d’une réglementation plus stricte sur la publicité pour les produits du tabac.

Sur ce sujet encore, «la Suisse faisait figure d’exception en Europe», souligne Martina Mousson. Dans beaucoup de pays, la réglementation est plus stricte encore que ce qui a été voté dimanche. Selon la politologue, «cela crée un contexte de vie où il paraît encore plus naturel pour les Suisses de l’étranger d’avoir aussi de telles restrictions en Suisse.»

Pas de surprise sur les autres objets

Sur les deux autres objets, le vote des expatrié-es ne s’est pas distingué de manière notable de celui du reste de la population. L’interdiction de l’expérimentation animale a été balayée par 79% des Suisses, et plus de 71% des Suisses de l’étranger.

Contenu externe

Quant à la suppression du droit de timbre, une forme d’allègement de la taxation des grandes entreprises, elle a été nettement refusée, que ce soit à l’intérieur ou hors des frontières de la Suisse.

Contenu externe

D’une manière générale, Martina Mousson relève qu’à l’exception de l’initiative sur le tabac, les Suisses de l’étranger ont voté davantage conformément à la position du gouvernement, «alors que depuis le début de la législature, on a vu de plus en plus d’exemples qui ne suivaient pas cette normeLien externe», dit-elle.

Contenu externe

Une participation moyenne

A 44%, le taux de participation national a été moyen ce dimanche, légèrement en deçà de la moyenne des cinq dernières années. Cela a aussi été le cas du côté de la Cinquième Suisse.

Dans les 12 districts de Suisses de l’étranger, un peu plus de 33’000 bulletins ont été rentrés sur près de 143’000 personnes inscrites, soit un taux de participation de 23%, inférieur de cinq points à la moyenne constatée lors des votations depuis février 2017, ce qui peut s’expliquer par le fait que les différents objets soumis au vote concernaient essentiellement la politique intérieure.

Contenu externe

